Vásárhely ma is mérlegváros: osztrák jogelődje volt az egykori Metripond Mérleggyárnak

Híd-, illetve kamionmérleget állítanak össze az M93 Kft. vásárhelyi csarnokában

– 1975-től dolgoztam a Metripondban. Az egyik legismertebb vállalat volt az országban, remek mérnökökkel, jó szakembergárdával – emlékezett a legendás időkre a 65 éves Háj József. Az 1993-as megszüntetéskor a fejlesztési üzem vezetője volt, jelenleg az egyik utódcég, a Metripond-M93 Kft. tulajdonosa, ügyvezetője. Már fia, András is a cégnél tevékenykedik.A fénykorban, a 80-as évek közepéig a Metripond monopol helyzetben volt Közép-Európában. A térség legnagyobb mérleggyárának számított, olyan egyedi technológiájú termékeket is gyártottak, mint a daru-, tartály- és szalagmérleg. Vásárhelyen 7-800-an, Fehérgyarmaton 600-an dolgoztak – mondta el Háj. Most a régi telephelyen üzemelő M93-nál 25-30-an, a Metripond Plus Kft.-nél 30-an, a Micra-Metripondnál 20-an és a Jókain működő MetriSoftnál 60-an, összesen 140-en vannak. Az alvállalkozókkal és a kiegészítő munkát végző, a korábbi üzemek területén alakult kis cégekkel a létszám eléri a 7-800-at.

A kamionmérleg maketten szemléltetve. Fotó: Imre Péter

A Metripond jogelődje a 19. században a fővárosban kezdte működését. Tizedes, tolósúlyos, felsőserpenyős és egyenlő karú mérlegeket gyártott Conrad Schember bécsi mérlegkészítő az 1878-ban nyitott műhelyében. Rövidesen az ország első számú mérleggyárává nőtte ki magát, majd a Schember Magyar Mérleg- és Gépgyár 1937-ben részvénytársasággá alakult, a 40-es években pedig már exportja is jelentős volt.Az államosítás után, 1948-tól Mérleggyár Nemzeti Vállalatként működött, 1951-ben a vidéki ipartelepítési programban két hónap alatt Vásárhelyre, egy régi malomépületbe költöztették. A rendszerváltás után piacai nagy részét elvesztette, fizetésképtelenné vált, 1992-ben becsődölt, 1993-ban felszámolták.

– Most jóval nagyobb a konkurencia, mint annak idején volt – mondta Háj József. – A nyugati vetélytársak technikai és technológiai fejlettségét is utolértük. A vásárhelyi konkurencia? Vetélytársak vagyunk a piacon, viszont sok mindenben együttműködünk. Nem vagyunk ellenségek – jelentette ki a cégvezető.Sportos Metripond 1974-ben egyesült a Hódgép és a Metripond focicsapata HMSE néven, ma pontvadászatot a megyei első osztályban kellett kezdeniük a piros-kékeknek. Három év múlva felkerültek az NB III-ba, majd az 1978-ban alakított NB II Keleti csoportjába kaptak besorolást, ahol 1980-ban, 81-ben és 82-ben a 3. helyen végzett a gárda. 1984-ben a Hódgép megszüntette a klub támogatását, így az új név a Metripond SE lett. Nem sokáig, mert 1991-ben megszűnt, és megalakult a HLC – ez a korszak 5 évig tartott.