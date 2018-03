Esős párás időt ígér a csütörtök, de legalább nagyon hideg nem lesz

Ezek történtek ma:

1817-ben megalapították a New York-i tőzsdét

1879-ben Megnyílt a békéscsabai Jókai Színház

1975-ben első lett a brit slágerlistákon Telly Savalas (Mi leginkább Kojakként ismerhetjük) If című dala, amit lentebb meg is hallgathatnak

2004-ben Till Attilát választották az év műsorvezetőjének

Ma van a nemzetközi nőnap

Az időjárás előrejelzés szerint nálunk még jégeső is lehet. De ha az nem is, záporokra mindenképp számítanunk kell. Az ország egész területére jellemző lesz a tavaszias, esős idő. Szegeden hat fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Szélre nem kell számítanunk. A frontra érzékenyeknek pedig gyenge hidegfronti hatásra kell számítaniuk.