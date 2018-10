Felhők zavarhatnak be itt-ott az októberi nyárba

A Dunántúl nyugati, északnyugati részén jobbára erősen felhős lesz az ég, ott néhol jelentéktelen eső is előfordulhat. Másutt a változó mennyiségű fátyolfelhőzet mellett szűrt napsütésre számíthatunk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg a délkeleti, keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19 és 24 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén egy-két fokkal hűvösebb valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében . Hasonlóan jókat jelez az Időkép is , annyi kiegészítéssel, hogy a Tatabánya-Baja vonal mentén élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalban 0-10, délután az Alpokalján 18-19, máshol 20-25 fokot mérhetünk.Hedvig, Alajos, Ambos, Ambró, Hédi, Ignác, Kont, Leó, Leon, Lionel, Mályva, Margit, Margita, Margitta, Rezső, Rolf, Rudolf, Rudolfina, Salamon, Salvador, Zelinda, Zolna1540 – Visegrád ostroma.1552 – Eger ostromának utolsó napja. Ezen a napon vonul el a török haderő a vár falai alól, melyet a körülbelül 2000 főnyi védő 38 napig hősiesen védelmezett.1704 – I. Lipót német-római császár, magyar király rendeletben tiltja meg a szabadságharc váltópénzének, a rézpénznek a forgalmazását és elfogadását.1717 – II. Rákóczi Ferenc bujdosó társaival együtt Törökországba érkezik, ahol élete további két évtizedét tölti.1913 – Lezuhan a Ferdinand von Zeppelin által tervezett léghajó.1918 – Gróf Tisza István volt miniszterelnök a Parlamentben bejelenti: a háborút elvesztettük. Ugyanaznap Csehszlovákia bejelenti elszakadását az Osztrák–Magyar Monarchiától.1923 – Baumgarten Ferenc Ferdinánd végrendeletében megalapítja a Baumgarten-díjat.1931 – Adócsalás miatt elítélik Al Capone-t (aki 11 évet kap, de 1939-ben szabadon engedik).1933 – Albert Einstein elhagyja Németországot és Princetonba (USA) költözik.1967 – Bemutatják Galt MacDermot „Hair" c. musical-jét a New York-i Public Theater-ben.1973 – Kirobban az olajválság. E napon az Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) 17%-kal felemeli a nyersolaj árát, korlátozza az olajszállítást a nyugat-európai államokba, ill. teljesen leállítja azt az USA, Japán, Hollandia és Portugália részére, a jom kippuri háborúban tanúsított magatartásuk miatt.1979 – Teréz anya Nobel-békedíjat kap.1740 – Dugonics András magyar író, történész († 1818)1803 – Deák Ferenc magyar politikus, államférfi († 1876)1914 – Jerry Siegel képregényszerző, „Superman" megalkotója († 1996)1915 – Arthur Miller amerikai író, drámaíró († 2005)1972 – Eminem amerikai rapper1979 – Kimi Räikkönen finn autóversenyző, a Forma-1 2007-es világbajnoka1837 – Johann Nepomuk Hummel osztrák zeneszerző, zongoraművész (* 1778)1849 – Frédéric Chopin lengyel zeneszerző, zongoraművész (* 1810)1973 – Ingeborg Bachmann osztrák költőnő (* 1926)