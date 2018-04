Ha végez a munkával, nyugodtan sétálhat egyet pénteken

1849 – Az isaszegi csata (1848–49-es forradalom és szabadságharc): A „dicsőséges tavaszi hadjárat" során Görgey Artúr hadserege (Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei) Isaszegnél legyőzik Windisch-Grätz seregét (Schlik és Jellacsics hadtesteit).

1896 – I. György görög király Athénban megnyitja az első újkori olimpiai játékokat.

1941 – Második világháború: a német Luftwaffe bombázza Belgrádot, 24 000 ember hal meg.

1994 – A ruandai és a burundi elnököket szállító repülőgépet a szélsőségesek lelövik, megkezdődik a ruandai vérontás.

1902 – Tápai Antal magyar szobrászművész († 1986)

1933 – Bakcsi György magyar irodalomtörténész, nemzetközi sakkfeladványszerző nagymester, 30-szoros magyar bajnok és örökös bajnok

1955 – Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök

1959 – Komlósi Gábor újságíró, szerkesztő, televíziós riporter, médiaiskola-igazgató, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke

1490 – I. (Hunyadi) Mátyás magyar király (* 1443)

1937 – Juhász Gyula magyar költő (* 1883)

2014 – Kovács Erzsi magyar énekesnő, előadóművész (* 1928)

Névnapok: Bíborka, Vilmos, Atlasz, Balzsam, Bíbor, Bíbora, Bíboranna, Celeszta, Celesztin, Celesztina, Csát, Dénes, Dienes, Ruben, Szellő, Szellőke, Szixtin, Szixtina, Szixtusz, Taksony, Viliam