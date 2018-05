Ma már csak elszórtan lesznek záporok, inkább a napsütésé lesz a főszerep

Hétvégi várható időjárás:

Névnapok: Alexandra, Erik, Alexa, Alicia, Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamilla, Klaudetta, Klaudia, Klaudiána, Szandra, Szantána, Szantina, Szendi, Toszka, Xandra

Ez történt ma:

1944 – Márton Áron római katolikus püspök a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott szentbeszédében megdöbbenését fejezi ki a zsidóellenes intézkedések miatt.

1944 – Sztálin parancsára megkezdődik a krími tatárok tömeges deportálása az Üzbég SZSZK területére.

1956 – A Lhoce csúcs (tszf. 8516 m) első megmászása Fritz Luchsinger és Ernst Reiss hegymászók által.

1977 – Genfben 33 ország – köztük az USA és a Szovjetunió – képviselői aláírják a környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezményt.

1980 – Kitör a Mount Saint Helens vulkán és ezzel 57 ember halálát, továbbá 3 milliárd dolláros kárt okoz.

1990 – Rehabilitálják Mindszenty József bíboros-hercegprímást.

1990 – Theo Waigel és Walter Romberg aláírják a német-német államszerződést a gazdasági, társadalmi és monetáris egyesülésről

Pénteken már csak elszórtan, leginkább keleten, északkeleten és a nyugati, délnyugati határ mentén alakulhatnak ki záporok, zivatarok.Másutt változóan felhős lesz az ég hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Élénk, néhol erős nyugatias szél várható. Hajnalban 7-13, délután 20-25 fokot mérhetünk. Fronthatás nem érvényesül.Sok lesz a napsütés, de többször várható zápor, helyenként zivatar is a hosszú hétvégén. A hőmérséklet-maximumok továbbra is 20-25 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.Pénteken több órára kisüt a nap, de többfelé alakul ki zápor, délen néhol zivatar is. Emellett többfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb 20-25 fok között várható.Szombaton napos idő várható, elszórtan valószínű zápor, zivatar. A szél többfelé élénk, néhol erős, zivatar környezetében a szél viharos lehet. A leghidegebb órákban 7-13 fok lehet. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő.Pünkösdvasárnap és -hétfőn sok napsütés várható, helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Vasárnap a Tiszántúlon, hétfőn helyenként megerősödhet a szél, amely zivatar környezetében viharos is lehet. A minimumhőmérséklet mindkét nap 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok vasárnap 22-26, hétfőn 23-27 fok között alakulnak.