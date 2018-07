Úgy készüljön, hogy csapadékosra fordul az idő

Csapadékosra fordul az idő: sokfelé várható zápor, zivatar. Komoly lehűlés azonban nem várható, a hétvége második felében ismét több lesz a napsütés, és helyenként ismét 30 Celsius-fok közelében alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken összességében is sokfelé valószínű zápor, zivatar. A heves zivatar, illetve felhőszakadás veszélye miatt több megyére és a fővárosra elsőfokú figyelmeztetéseket is kiadtak. Azt írták: a délkeleti megyékben várható a legtöbb napsütés, az Alföld délkeleti részein csak késő délutántól, estétől lehet csapadék. Csak zivatar környékén lehetnek átmenetileg erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20 fok között alakul. A nappali maximumok a Dunántúlon 23-28, a Dunától keletre 28-32 fok között alakulnak.



Éjszaka többfelé, szombat reggeltől egyre inkább az Alföldön várható eső, zápor, helyenként zivatar, majd délután arrafelé is megszűnik a csapadék. Szombaton napközben egyre nagyobb területen kisüt a nap, délkeleten viszont késő délutánig sok maradhat a felhő, és nagy területen megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 15-20, a maximumhőmérséklet 23-29 fok között valószínű (délkeleten lesz hűvösebb).



Vasárnap napos idő várható, csapadék nem valószínű, de nagy területen erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 12-18 fok lehet. Napközben 26-30 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.