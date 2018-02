Valentin-nap alkalmából kaphatunk még a kellemes havas esőből

A met.hu szerint egyébként csapadékos, télies időjárásra számíthatunk, és a szerelmesek ünnepén kettős fronthatás terheli a frontérzékenyek szervezetét: próbáljunk meg nem túl idegesek lenni a nap végére!

Sokkal romantikusabb lett volna ma hóesésben andalogni kedvesünkkel, de nem hiszünk benne, hogy összejön. Nappalra 3, éjszakára 0 fokot, és 80 százalékra saccolják a csapadék esélyét. Hajnalra még havazást írnak, de aztán az dél körül átvált havas esőbe - tehát ha esik is valami, mire szabadulunk a munkából, jobb, ha beülünk valahová kettesben séta helyett.Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak szerda délutántól vékonyodhat el, szakadozhat fel a Dunántúlon a felhőzet. Reggelig sokfelé várható havazás, havas eső vegyesen, de az Alföldön átmenetileg eső is lehet.Szerdán a Dunántúl legnagyobb részén már nem valószínű csapadék, az ország középső és keleti harmadában azonban továbbra is több helyen számíthatunk havazásra, havas esőre, délkeleten esőre is. Holnap estére a keleti megyékre húzódik vissza a csapadék. Az élénk északias szelet napközben a Nyugat-Dunántúlon, holnap északkeleten is erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között alakul.

1893 – Az USA annektálja Hawaiit.

1931 – Ezen a napon mutatták be a Lugosi Béla által játszott Dracula filmet.

1957 – Lezárult a január 1-jén indított Operation Safe Haven, melynek keretében az amerikai hadsereg kb 15-21 ezer magyar 56-os menekültet szállított az Amerikai Egyesült Államokba repülőn és hajón.

1918 – Oroszországban bevezetik a naptárreformot, e naptól kezdve a Gergely-naptár használatos (Oroszországban az ezt megelőző nap a juliánus naptár szerinti január 31. volt).

2000 – Az amerikai NEAR űrszonda megérkezik az Eros kisbolygóhoz, és a holdjává válik.

2003 – Elpusztul Dolly, a birka, a világ első hivatalosan klónozott emlőse.

1368 – Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király († 1437)

1949 – Vágó István televíziós műsorvezető

Most pedig mesélünk kicsit a szerelmesek ünnepéről - azt eláruljuk, hogy minden út Rómába vezet. Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje - február 14. az epilepsziások világnapja is. Magyarországon e szentnek csak a svábok között alakult ki jelentős egyházi kultusza.



Az angolszász országokban Valentine (Bálint) napján (február 14-én) tartott Valentine's Day (magyarul: Bálint-nap) ünnepe a 20. század végétől világszerte elterjedt világi "szerelmes-ünnepként". A szokás Magyarországon az angol elnevezés magyarosított formájú átvételével, mint Valentin-nap vált népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően.



Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket, vagy szerelmes üzenettel kedveskednek neki. A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt legendák képezték az alapját. Mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Kivégzése előtt - február 14-én - búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod." Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.



A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. Egy másik történet arról számol be, hogy ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt összeadott. Kezdetektől fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszenve, amit tettekkel is bizonyított. Talán ezért is lett halála után az ő védőszentjük.

Ő nem Szent Bálint, ő Shakespeare feje a REÖK előtt. Fotó: Frank Yvette

Persze mint annyi más keresztény ünnep, ez is pogány gyökerekkel rendelkezik. Egy nappal a mai Valentin-nap után tartották az ókori Római Birodalomban a Lupercalia ünnepet - Lupercus és Faunus isteneken kívül az ókori Rómát alapító legendás testvérpár, Romulus és Remus tiszteletére. A pogány ünnep központjában az a Lupercal nevű barlang állt, ahol a monda szerint egy farkas a városalapító két fiúcskát szoptatta.



Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent Bálint igen népszerű volt. Bólyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna Magyarországon, a Bóly közelében fekvő Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén pedig ma is látható Bálint freskója. Az ország magyar lakói is számon tartották a szentet. (Ez olvasható az Érdy-kódexben is.) A „nyavalyatörésre" (epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet, vagy más néven frászkeresztet.



A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok. Voltak olyan területek, ahol e napon szokás volt a madarakat etetni.



