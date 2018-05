A kaptár aranya

Nagy mézfogyasztó lettem, mióta néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, leszámolok a finomított cukorral. Persze a csokiról nehéz lemondani, és néha egy-egy sütire is elcsábulok, de alapvetően mézzel édesítek a kávétól a gyümölcslevesig mindent. Úgyhogy igencsak érzékenyen érintenek a mézzel kapcsolatos hírek, legyen szó az áráról, vagy arról, hogyan kerülhetjük el, hogy kínai cukorszirupot vegyünk méz helyett.



Hatalmas értéket képvisel európai szinten is a magyar méhészet, az itthon megtermelt méz háromnegyedét ugyanis nem is mi esszük meg, hanem az Európai Unió piacára visszük. Ahol csak mostanában sikerült elfogadtatni azt az előírást, hogy pontosan jelöljék a bolti üvegeken, melyik ország(ok)ban is termelték meg az adott mézet. Persze a legnagyobb biztosíték az, ha olyan méhésztől vásárolunk, akinek a termékében még sohasem csalódtunk. Biztos, hogy drágább, mint a bolti méz, viszont az tuti abból van, amit ráírnak.



Örülök annak, hogy a hírek szerint legalább akácmézből jó lehet az idei szezon, ha már a klímaváltozás miatt a télből egy hét tavasz után nyárra váltott az időjárás, és minden egyszerre kezdett virágozni. Amihez szegény méhek nem tudtak elég gyorsan alkalmazkodni.



Van azonban olyasmi, amihez sehogy sem tudnak. Az eszetlenül túlhasznált rovarölő szerek ugyanis a méheket is elpusztítják. Ami – ha így folytatódik – legkevésbé azért fog fájni, mert nem lesz mézünk. A növényfajoknak ugyanis több mint nyolcvan százalékát a házi- és vadméhek porozzák be, az élelmiszertermelésnek pedig közel nyolcvan százaléka függ a méhek beporzásától.



Azaz ha a jelenlegi ütemben fogynak a méhek, hamarosan a zöldségeknek, gyümölcsöknek és az azokból előállított termékeknek is végleg búcsút inthetünk. Jöhetnek a túlélők, az óriási növényi monokultúrák – amelyeket aztán egy-egy keményebb kórokozó világszerte elintézhet. Utána pedig éhen halunk.



Ez egyelőre sci-fi, de az már nem, hogy a világ legnagyobb kamuméz-termelő országában, Kínában már vannak helyek, ahol munkások kézzel porozzák a növényeket, a méhek ugyanis arrafelé kihaltak.