A kelendő szék

Néha politizálni is kell. Főként, ha két kampányt – időközi polgármesterit és parlamentit – él át az ember. Ez most a vásárhelyiekre igaz. Február 25-én választanak az elhunyt Almási István helyére új vezetőt, illetve nekik is következik az országgyűlési voksolás.



Az már most kiderült: a vásárhelyi polgármesteri szék nagyon kelendő. Eddig helyieket regisztrálhattunk a pozícióért indulók között: Hegedűs Zoltán alpolgármester a Fidesz–KDNP pártszövetséget képviseli, Márki-Zay Péter és Hernádi Gyula pedig függetlenként lép a kötelek közé. Utóbbi hangsúlyozottan baloldali voksokra számít. Mag István csak pár napig gondolta "komolyan", hogy rajthoz áll, aludt rá kettőt-hármat, és visszalépett.



Viszont feltűnt a színen a Hajrá, Magyarország! Párt és jelöltjelöltje, Fehérné Horváth Katalin – a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette a szervezetet –, akinek az aktivista fiatalok a vasárnapi hóesésben is gyűjtötték a támogató ajánlásokat.



Rábólinthatnánk helyeselve, tegyék, ez a demokrácia. Mindenki választó és választható. Rendben. Mégis kissé furcsa az egész. Nem várható el senkitől, hogy tudja, ezért leírom: a Hajrá, Magyarország! Párt központja Kőszegen a Felső körút 8. szám alatt található, jelöltjük pedig egy, úgy hírlik, Békés megyei.



Ebből is csak az látszik, kurrens a vásárhelyi polgármesteri szék, ha egy párt, szervezet nulla ismeretséggel, a helyiek számára homályban élő-lévő jelöltjelölttel igyekszik leülni rá. Egyáltalán: honnan jutott az eszükbe, hogy indulni kellene? Válasz, legalábbis korrekt, elfogadható nincs. Csak találgathatunk.



Minek. Valóban érdekes és demokratikus lenne, ha a debreceni polgármester Hajdúszoboszlóról, a miskolci városvezető Mályinkáról, a szegedi polgármester Csanytelekről kerülne ki (a településeket csak példaként említettem). A normális, vagy inkább fogalmazzunk úgy, a logikus az, ha a helyi vezető azon a településen él, ismeri a helyiek gondját-baját, őt is ismerik és bíznak benne. Vagy mégsem?