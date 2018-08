Remekbe szabott fotó jött velem szembe az interneten: a párizsi Île Saint-Louis-szigeten egy férfi egy fémdoboz előtt áll, és nézi a Szajnán elhaladó, turistákkal tömött sétahajót. Apró hiba az idillben, hogy a piros doboz egy piszoár, a férfi pedig éppen könnyít magán. Fényes nappal, az utca közepén, két járókelőtől egyébként mindössze néhány méterre. Az történt ugyanis, hogy a történelmi városrészben megelégelték, hogy nyilvános illemhelyek híján az utcát vizelik össze az emberek. Így azt gondolták, az lesz a legjobb, ha utcai piszoárokat helyeznek ki.



Tény, hogy nem vagyok férfi, így nincs túl sok tapasztalatom a „pisilhetek bármikor, bárhol" témakörben, abban azonban majdnem biztos vagyok, hogy ha az lennék, akkor sem egy turistákkal tömött utcán, egy rikító piros dobozba szeretném a dolgomat végezni. Meg amúgy is: meglehetősen morbid dolognak tartom, hogy valaki előveszi az eszközt az utcán, és bedugja egy dobozba. Ha pedig valaki nem tudná, mi történik, a feje fölött lévő táblán egy ábra és egy felirat pontosan tájékoztat mindenkit erről.



Bár Szegeden is állandó probléma a nyilvános illemhelyek hiánya, azért remélem, hogy az ötlet nem lesz ragadós. Őszintén, nem tudom, mit mondanék a fiamnak, ha meg kellene magyarázni, mi ez a doboz, vagy hogy mit csinál a bácsi az út túloldalán. Arról nem beszélve, hogy ha már pisilni lehet bele, onnan már csak egy mozdulat, hogy az ember megforduljon.



Értem én, hogy még mindig jobb ez, mint összevissza mindenhova, de erre azt tudom mondani, amit a fiamnak is mindig. Aki nem óvodás, akkor végzi a dolgát, amikor lehetősége van rá, nem akkor, amikor kell. Ahogy a nők sem guggolnak le a Kárász utcai kapubejáróban, úgy valószínűleg a férfiak is kibírnák. És pont ez különbözteti meg az embert az állattól: képes kulturáltan viselkedni és a szükségleteit elodázni. Aki pedig nem tartozik ebbe a csoportba, annak tulajdonképpen tök mindegy, van-e piros doboz az utcán vagy nincs.