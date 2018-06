Rekordmennyiségű paprika termett Szentes környékén két héttel ezelőtt – 570 tonnát szedtek egy hét alatt. Ez akár jó hír is lehetne. Lehetne, de nem föltétlenül az. Lassan megszokjuk, hogy ha kevés terem valamiből, az a baj, ha meg sok, akkor az a baj. Most az a baj, hogy a korán beköszöntött nyár miatt a szokásosnál három héttel előbb érett be az első komolyabb adag paprika, ami sajnos összeért a marokkói versenytársak által megtermelttel. Amit amúgy egész télen lehetett kapni mindenfelé Magyarországon. Tudom, hogy a gazdákat ez nem vigasztalja, de a dömping a fogyasztók pénztárcája szempontjából egyelőre kevésbé látszik. Egy hete legalábbis még hétszáz forint körüli áron vettem a felirata szerint biológiai védelemmel termesztett paprikát a Mars téren. Bár ez csak szubjektív benyomás, de olyan, mintha a paprika lenne a legdrágább zöldség

a piacon.

Hasonló volt a helyzet május elején a spárgával. Akkor az volt a baj, hogy a márciusi tél miatt két héttel később ért be a spárga Öttömösön. Ami így összeért a német konkurensek spárgájával, szintén értékesítési nehézséget okozva. Emiatt azonban nem lett jóval olcsóbb a spárga a piacon, kilónként ezer helyett kilencszázért adták. Talán akkora baj azért mégse volt, hogy a mezei magyar fogyasztó olcsóbban juthasson hozzá.

A kereskedelem kiszélesedésével komoly verseny alakult ki a zöldségpiacon, és hiába kevésbé műtrágyaízű a magyar paprika a spanyolnál, sokan az alapján döntenek, hogy mit tudnak megfizetni. Ugyanígy azzal is számolni kell, hogy a klímaváltozás miatt lehet, hogy valami hamarabb vagy éppen később érik a Kárpát-medencében, mint évszázadokon át.

Hogy mit lehet tenni a versenyképesség érdekében? Mondjuk olcsóbban adni a fogyasztóknak az itthon előállított terményeket, mint a külföldit – és akkor biztosan azt fogják választani.