Bennünk is van

Világszenzáció lehet az a kutatás, amelynek eredményét kedden hozták nyilvánosságra osztrák szakemberek. A Bécsi Orvosi Egyetem és a Szövetségi Környezetügyi Hivatal kutatói arra kértek nyolc, 33 és 65 év közötti felnőttet – egy-egy osztrákot, britet, finnt, olaszt, hollandot, lengyelt, oroszt és japánt –, hogy egy héten át jegyezzék le, mit esznek, és adjanak le székletmintát. Korábbi vizsgálatok ugyanis mikroműanyagokat, azaz öt milliméteresnél kisebb műanyagrészecskéket mutattak ki állatok emésztőrendszerében – a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az emberekében is találnak-e. Találtak. A mintákból a laboratóriumban kilenc különböző típusú, az 50-től az 500 mikrométeresig terjedő műanyagot mutattak ki. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyag csomagolása volt, vagy ivott műanyag palackból. A szakemberek szerint vannak ugyan arra utaló jelek, hogy az emésztőszerveket károsíthatják a műanyagrészecskék vagy az általuk okozott gyulladás, de további, sokkal alaposabb kutatásra lesz szükség az embereknél fennálló kockázatok kiértékeléséhez. Bár a kutatók nem tudták a kimutatott részecskéket a vizsgálatban részt vevők által elfogyasztott élelmiszerek típusával összefüggésbe hozni, az eredmény mégis nagy figyelmet kelthet, hiszen a környezetvédők akciói révén közismertté vált, hogy a mikroméretű műanyagszemcsék elsősorban a hétköznapi tárgyak és ipari termékek kopásából, bomlásából származnak. Jelenlétüket állatoknál már a vérben és a májban is kimutatták.



Mindennek fényében kell értékelni, hogy Európai Parlament most jelentést fogadott el a csapvíz minőségének javítása és a műanyagszemét csökkentése érdekében. Szorgalmazzák azt is, hogy a városokban minél több ivókút legyen elérhető, és a vendéglátóhelyeken ingyen lehessen csapvizet kérni. Ezzel nemcsak sok pénzt lehetne megtakarítani, hanem az európai tengereket is egyre jobban szennyező egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét is csökkenthetnék.