Családbarát szülészet

A szegedi női klinikán született mindkét kislányom, császármetszéssel. Az első alkalommal, mondhatjuk, életmentő volt a császár, mert felmondta volna a szolgálatot a gazdatest. Kissé ideges voltam a műtét előtt én is, a leendő apa is: félreértette, hol várakozhatnak a császáros babák apukái.



A büfénél elhelyezett székeken ült, és vagy két órán át várta, hogy valaki értesítse, mi a helyzet, élünk, halunk. Ami persze nem történt meg, hiszen nem ott volt, ahol keresték a telefonom, pedig nála volt. Mire kiderült, hogy jól vagyok, és hogy hol fekszem, kis súllyal született babánkat, akit még nem is látott – én is csak két percre –, már mentővel vitték át az újszegedi gyermekkórházba.



A második körben már minden rendben ment, sőt, szép élmény volt még a császármetszés is: mégis fellélegeztem, amikor a klinika családbarát terveiről szóló cikket olvastam. Egyágyas, családi szülőszobák mellé szociális helyiség a rokonoknak – nincs több félreértés.



A tízágyas kórtermet egy-két ágyasokra cserélni saját mosdóval: áldás ez egy frissen szült nőnek. Most egy vizesblokk áll rendelkezésre az egész gyermekágyas osztályon, mondta el Németh Gábor tanszékvezető professzor, azt meg tapasztalatból tudom, hogy kettő darab vécé van ebben a vizesblokkban. Még az olyan apróbb, de a komfortérzetet nagyságrendekkel növelő dolgokra is gondolnak most, mint a szülőágyak lecserélése kevésbé kórházi jellegű darabokra, a szoptatós párna, a kiságyak.



Tízmilliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az intézmények országszerte, a szegedi női klinikát teljesen át kellene építeni. Oké, hogy a gyerek egészséges, és az anya sem esett szét teljesen, de nem mindegy, milyen körülmények között, mennyi stresszel és mennyi együttléttel kezdi a közös életet a babával a frissen bővült család. Még nem tudni, hogy a fejlesztések mikor kezdődhetnek el, de nagy szeretettel várjuk.