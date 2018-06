A címben foglalt szóval a sajthoz való viszonyomat jellemeztem: mindig örülök neki. Az étkezési szokásaim miatt sokszor érzem magam ufónak. A hazai átlaghoz képest alig eszem húst, zöldségből és gyümölcsből viszont a többszörösét fogyasztom annak, amit a statisztikákban olvasni lehet. Gyűlölöm a margarin ízét, és börtönbe csuknám azt, aki kitalálta az ízesített vajkrémet. Itt az újabb bizonyíték arra, hogy egy másik bolygóról kerülhettem ide: a kollégámnak nyilatkozóknál én sokkal több sajtot eszem, a trappistát még bottal se piszkálnám.



Ölni tudnék viszont a pálpusztaiért, egy közeli boltba pedig kifejezetten azért megyek be, mert rendszeresen harminc-negyven százalékkal értékelik le azt a sajtot, amelyiknek másnap lejár a szavatossága. Amikor ezt évekkel ezelőtt észrevettem, azt hittem, tévedés, az eladót kérdeztem meg, hogy mennyibe kerül valójában az a tíz deka. Ennek az üzletpolitikának én személy szerint örülök, bár azóta sem értem: a sajtok többsége akkor a legfinomabb, amikor már kellőképpen megérett. Például nincs jobb annál a márványsajtnál, amelyik a bevásárlás után a csomagtartóban kiesett a szatyorból, és egy fél napra a tűző napon álló kocsiban maradt.



Tény, hogy a jó sajt nem olcsó: van olyan is, amelyiknek az árából több kiló marhahúst is lehet vásárolni. Szerencsés vagyok, mert élnek barátok, rokonok például Hollandiában és Olaszországban is. Nekik nincs gondjuk arra, hogy milyen ajándékot hozzanak nekem: egy kiló jó sajtnak jobban örülök bárminél. Őszinte fájdalmam viszont, hogy a parmezánból nem érdemes tíz kilót hozatni, ez a fajta gyorsan elveszti az aromáját. Igen, kedves olvasó, ha ön nem szereti a parmezán sajtot, az valószínűleg azért van, mert nem volt friss, amikor az asztalára került. Esetleg nem megfelelően tárolták.



A sajt finom, egészséges, próbáljanak ki önök is többfélét!