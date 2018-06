Darázsveszély

Nagyon kell vigyázni a méhekre, mert ha kihalnak, az emberiségnek is annyi, mert nem lesz, aki beporozza a növényeket. Legalábbis erről szóltak a hírek a közelmúltban. Sok helyen egyenesen azt írták, hogy mind meghalunk, de először azért a méhek jönnek. Ez biztosan így is van, de vannak olyanok – nem is kevesen –, akikre éppen a darazsak és a méhek jelentenek veszélyt. Ők allergiások a beporzók csípésére. Ráadásul nem csak hapciznak tőle és folyik az orruk. Annál sokkal durvább a dolog. A csípés után harminc percen belül hasi görcsök, hasmenés, hányás, nyelési zavar, szédülés, a szájban vagy szemben jelentkező duzzanat és akár eszméletvesztés is jelentkezhet – olvashatják erről szóló cikkünkben. Ennek pedig fele sem tréfa, kiderült, hogy nem is olyan bonyolult belehalni a méhcsípésbe. Erre pedig az életmentő gyógyszer az adrenalininjekció, amit azonnal be kell adni. Csakhogy azt nem lehet kapni. A patikákban már két hónapja hiába keresik az allergiások. Az egyébként könnyen használható, előretöltött injekció pont a darázsszezon kellős közepén fogyott el. Így ha jön az anafilaxiás sokk, lehet gondolkozni pár percig, hogy ha lett volna kéznél gyógyszer, talán még az esti vb-meccset is meg tudta volna nézni az ember, vagy folytathatta volna a nyaralását. Most, hogy ráhoztam az allergiásokra a frászt, azért meg is nyugtatnék mindenkit, de nem nagyon, csak egy kicsit. Ha a patikákban egyelőre nincs is gyógyszer, a mentőautókban mindig van hasonló szer, ami segít méhcsípéskor. Tehát akit megcsíp egy méhecske, és allergiás, jobb, ha azonnal mentőt hív, ők segítenek majd. Az sem árt, ha emberek között van, hogy ha esetleg összeomlana a keringése, újra tudják éleszteni. Ha pedig egy személyes jótanácsot megfogadnak: maradjanak otthon még legalább egy napig, mert azt ígérik, hogy a gyógyszerhiány hétvégére megszűnik. Addig nézhetik a Maja, a méhecske című rajzfilmet, miközben azon gondolkoznak, hogy vajon miért nincs allergiagyógyszer a gyógyszertárakban.