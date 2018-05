Kész fesztivál

Óriási szerencsénk volt, mert épp azon a hétvégén rendeztek fesztivált a strand előtt, amikor eljutottunk a Balatonra – mesélte néhány évvel ezelőtt egy ismerősöm. Aki – minthogy ritkán van lehetősége akár csak belföldre is utazni – tényleg azt hitte, nem teljesen megszokott dolog, hogy egy tetszőleges hétvégén az ember egy bódés-sátras, zenés rendezvénybe botlik lényegében bármelyik Balaton-parti város főterén. Pedig az.



Arrafelé már évtizedekkel ezelőtt rájöttek, a turistának nem elég a víz meg a napsütés – attrakció is kell. És ha ez vendég igénye, hát megszervezik, nem sajnálva az ezzel járó kiadásokat, meg azt a kényelmetlenséget, amivel ilyenkor szembesülnek a helybeliek. Utóbbiak részben vagy egészben az idegenforgalomból, illetve a hozzá kapcsolódó vállalkozásokból élnek, ezért aztán tudják, ezt egész egyszerűen el kell viselniük.



Mi, legalábbis szemléletben, ettől még messze vagyunk, de odáig már eljutottunk, hogy ahogyan haladunk a nyárba, mifelénk is szinte egymást érik a kisebb-nagyobb fesztiválok. Honnan lehet tudni, hogy még az út elején járunk? Például onnan, hogy évről évre, mondhatni rendszeresen kapunk hírt arról: valamelyik fesztivál ellen aláírást gyűjt, tiltakozik a közelben élők egy csoportja. Őket általában zavarja a zaj, a tömeg, a rendezvénnyel szükségszerűen együtt járó felfordulás – abba pedig nemigen gondolnak bele, hogy ami nekik kellemetlenség, az másnak szórakozás, megint másnak pedig megélhetés. Talán ezen is érdemes lenne elgondolkozni, amikor szóba kerülnek olyan, egyébként magasztos eszmék, mint az egymás iránti szolidaritás, vagy a tolerancia.