Kétforintos dal

Két forint nem nagy összeg, de ha ennyi miatt fenyeget az a veszély, hogy az ember fűtés és meleg víz nélkül marad, ráadásul önhibáján kívül, akkor nem lehet legyinteni rá. Különösen, ha olyasvalaki kerül így bajba, akit az ág is húz, ráadásul minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ne keveredjen adósságba. A boltból, ahol szerette volna feltölteni az előre fizetős gázórát, megszégyenülten kellett elkullognia, és úgy nézett ki, még neki kell utaznia, utánajárnia, hogy rendeződjön a helyzet.



Az Örkény István tollára kívánkozó ambrózfalvi történetről nyomban eszembe jutott egy másik. Egy makói, ahol nem kettő, hanem három forint volt a tét – igaz, itt nem hátralékról, hanem rendes vízdíjszámláról volt szó. Ezt az ügyfél a postán be is fizette. Méghozzá gavallérosan, két forinttal megtoldva, hiszen visszaadni az ötösből, amit az ablaknál ülő hölgynek a sárga csekkel együtt átnyújtott, természetesen nem lehet.



A szolgáltató a makói esetre magyarázattal szolgált: ez egy elszámoló számla volt, amit a vonatkozó jogszabályok értelmében ilyen alacsony összegről is ki kell állítani – kerül, amibe kerül a számlázás, a postázás meg a többi. Magyarázat nyilván most is lesz, valószínűleg hasonló. Én azonban azt tartanám igazán fogyasztóbarát megoldásnak, ha a társaság a hercehurcáért elnézést kérne, netán valamiféle kárpótlást – legalább jelképeset – ajánlana, egyúttal, ha tényleg a jogszabály rossz, addig ütné a vasat, amíg nem módosítanak rajta. Meg azt, ha ezért az egyszeri polgárnak nem kellene a sajtóhoz fordulnia.