Kilóg a ló

Á, egy szavát se hidd el, amikor kérdez is hazudik. Ez a fordulat az aktuális nemzeti konzultációról jutott eszembe. Sokan megírták már, hol és miért csúsztat az egyik vagy állít teljes valótlanságot a másik kérdés. Amikor egy országban valódi helyett gyakran kommunikációs kormányzás zajlik, ott már meg sem lepődik ezen az ember. Számomra lényegtelen az is, hogy Soros György cikkeit tervnek hívjuk vagy sem.



Azt is mondták már a konzultációra, hogy az csak egy drága közvélemény-kutatás. De még csak annak sem jó. Kitöltöttem ugyanis az online kérdőívet, beírtam egy nevet, egy nem létező e-mail-címet, s láss csodát, beküldhettem, megköszönték. Aztán ugyanarról a számítógépről újra. És újra. Az, hogy ezt megtehettem, egy dolgot bizonyít. A hatalmat egyáltalán nem érdekli nemcsak a véleményem, de már az eredmény sem. Már az is mindegy, valójában hányan válaszolnak ezekre a(z ál-)kérdésekre. Pedig nem megoldhatatlan feladat, hogy egy ember egy kérdőívet csak egyszer tölthessen ki. A közvélemény-kutatóknak sikerült, pedig kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint a kormány.



Persze lehet, hogy az inzultációra és a kapcsolódó kampányra fordított milliárdokba egyszerűen már nem fért bele ez a pár milliós tétel. Így aztán simán lehetséges, hogy szorgos aktivisták, vagy akár robotok futószalagon ikszelgessenek, majd a végén a kormány mondhasson egy jó nagy számot. És még csak hazudni sem kell, tényleg annyi kérdőív érkezett vissza. Csak éppen nem annyi embertől. Úgy éreztem, itt a ló lábán túl szinte már mindene kilóg. Aztán eszembe jutott, hogy a legutóbbi konzultációs kérdőívet online kitöltők személyes adatai egy orosz szerverre juthattak el. És itt hirtelen megvilágosodtam. Hiába ismétlődne meg az eset, az oroszok egy halom értéktelen, valótlan adatot kapnának csak. Túljártunk az eszükön, mint a magyar naranccsal az imperialistákén A tanú című filmben. Nem szeretnék most az oroszok helyében lenni.