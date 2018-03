Egy globális felmérés szerint Magyarország egész területe aszállyal sújtott területnek számít. Ezen belül pedig a Homokhátságot – ahol a talajvíz szintje négy évtized alatt 3-4 méterrel csökkent – a félsivatagos térségek közé sorolják. Megdöbbentő ezt tudni, amikor jelenleg az olvadó hó és a sok eső miatt éppen a belvízzel elárasztott hazai földek növekedéséről hallunk. Ha viszont megkérdezünk egy mórahalmi, egy ásotthalmi vagy egy üllési gazdát, biztos megerősíti, hogy mostanában nem volt olyan év, hogy ne kellett volna tavasztól őszig öntöznie a földjét, hogy az teremjen is.



Sokan nincsenek tisztában vele, mekkora kincs a víz – amelynek a világnapját holnap ünneplik. Amikor megnyitják a csapot, természetesnek veszik, hogy abból iható víz folyik – szemben olyan térségekkel, ahol fél napokat kell gyalogolni ahhoz, hogy bármiféle vízhez jusson az ember. Mi még nem tartunk itt. Óriási szerencsénkre épp egy olyan medencében sikerült letelepednünk, amely nagy édesvízkészlettel rendelkezik. Sőt, olyan mennyiségű és minőségű gyógyvízzel is, amely a világon is párját ritkítja. De ez az általunk természetesnek tekintett állapot törékeny, és a klímaváltozás miatt a szárazság közeledik. Elég csak Olaszországra gondolni, ahol tavaly három hónapig egyetlen csepp eső sem esett, a szárazság miatt pedig erdők égtek le.



Ha már erdők: ma éppen a vízhez szorosan kötődő erdők világnapját tartják. Ünneplést nem írnék, amíg a világban napi 30 ezer hektár erdőt vágnak ki, pusztítva a Föld tüdejét, megszüntetve számos élőlény élőhelyét. Magyarország ebből a szempontból is jobban áll a világ sok más térségéhez képest, itt ugyanis csökkenés helyett növekednek az erdőterületek.



De azért bevallom, szíven ütött a látvány, amikor nemrég egy ásotthalmi öreg nyaras felé sétálva a megtermett fáknak már csak a tönkjeit találtam. A tarra vágott erdőrész egykori szépsége csak az erdőjárók fejében él tovább. Szerencsés lenne, ha a még meglévő természeti kincseinket jobban megbecsülnénk – mielőtt csak emlék és történelem lesz belőlük.