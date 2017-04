Kutyakomédia

Írtam már korábban ezen a felületen a nagy kedvencemről, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártról. Olyan színt – és most tényleg nem a festett járdáikra gondolok – hoztak a magyarországi közéletbe, ami már kellett. Megmutatják, hogy a viccet nagyon komolyan kell venni.



Hétvégén békemenetet tartottak a fővárosban. Kifigurázták mindazt az agymenést, ami a hazai politikát egyre durvábban jellemzi. Vidáman, nevetve vonultak végig a pesti utcákon, több stadiont, a sajtó elnémítását, demagógiát és ehhez hasonlókat követeltek. A poénokon remekül szórakozik az, aki érti a viccet, meg látja, mi folyik körülötte. Azok mondjuk pont nem fognak nevetni, akinél betalálnak a mondatok.



A viccelődést ugyanis nem a kétfarkúak kezdték, hanem a kormány. Amelyik meg akarja állítani azt a Brüsszelt – hagyjuk az éppen aktuális miértet –, amelynek a pénzét reszketve várják a hazai vállalkozások is. Amelyik marhaságokról kezdeményez a mi pénzünkből álpárbeszédet, csak éppen a fontos dolgokban tojik arra, nekünk mi jó.



Amelyik sógor, koma, jó barát nevében gyűjtögeti a milliárdokat a szűkös napokra, aztán megsértődik, ha mások ezt lopásnak minősítik, és a véleményük óriásplakáton köszön vissza. A kétfarkúak csupán egy logikus lépést tesznek: széttrollkodják, ami eleve nevetséges. Lehet trükközni a számokkal, de a teljes szavazásra jogosult népességnek csak kisebb része akarta-akarja a regnáló hatalmat.



Nekünk, többieknek az marad, hogy – mert ugye sírni nem vagyunk hajlandók – jókat szórakozzunk azokon, akik naponta hazudnak a szemünkbe, mégis nagyon komolyan veszik magukat. Egyelőre úgy vagyok vele, hogy inkább viszem röhögve a Kevesebb demokráciát! táblát, mint hogy akár egyszer is, érdekből mondjam: minden jól van.



Azoknak, akik a féligazságok koalícióját végre le tudják majd váltani, nagyon nehéz lesz a trágyát visszalapátolni a tehénbe. Remélem, a kutyapártnak már most is van erre egy jó ötlete.