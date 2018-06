Mentes július

PET-palackból készítettek tutajt szegedi kollégisták. Nem ők az elsők, de ez semmit sem von le projektjük értékéből. Ami a mi gyerekkorunkban, sőt még néhány éve is csak egy szűkebb, megmosolygott kör rögeszméjének számított, ma már szerencsére egyre elterjedtebb és egyértelműbb hozzáállás. Nem kell „hóbortos zöldnek" lenni ahhoz, hogy felismerjük, a környezetszennyezés, amit kényelmünkben elkövettünk, messze túlnőtt rajtunk. Az innovációtól megrészegülve szőnyeg alá söpörtük a hátrányokat, és műanyaggal szemeteltük tele a világot. Most pedig a fejünket fogva gondolkodhatunk a lehető leggyorsabb és legkíméletesebb megoldáson, ha nem akarjuk, hogy ránk dőljön a rengeteg, eldugott, szekrénybe tömködött „Ej, ráérünk arra még"-problémánk.



Nyakunkon például az idei műanyagmentes július, amelyhez bárki csatlakozhat. Nem kell hozzá semmi, csak szilárd elhatározás. Az Ausztráliából 2011-ben indult kezdeményezés betartásához ugyanis tényleg nincs szükség több pénzre, mint ami van, sem különleges eszközökre. Nem kér mást, mint hogy állhatatosan tartsunk ki csupán egy hónapig a környezettudatos életmód mellett, és ne vegyünk egyszer használatos műanyag termékeket. Azaz bírjuk ki szívószál, műanyag zacskó, PET-palackos üdítő és előre csomagolt zöldségek nélkül. Nem mondom, hogy könnyű, már jó pár hete próbálkozok, és néha még most is elcsábulok. Ez is hozzátartozik a dologhoz: ha az ember rohan, könnyebb levenni a bezacskózott paradicsomot a szupermarket polcáról, mint elzarándokolni a zöldségeshez a saját vászontáskánkkal. Eljutottam viszont már addig, hogy ilyenkor lelkiismeret-furdalástól vezérelve átgondolom, hogyan lehetnék még hatékonyabb, és juthatnék el a zöldségeshez vagy a piacra, ahol ráadásul hazai termékhez, általában jobb áron juthatok. A szép zöldségek közötti válogatás idegsejtekre gyakorolt pozitív hatásairól nem is beszélve. Már megéri.