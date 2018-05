Mert ez műanyag

Már most ideírom, hogy egyáltalán nem vagyok elvakult környezetvédő, a Greenpeace-re például eléggé ki vagyok bukva, és az Európai Bizottságban sem a haverjaim ülnek, de az utóbbi most lehet, hogy kitalált valami tényleg normális dolgot. Azt szeretné elérni, hogy kevesebb műanyaghulladék keletkezzen a kontinensen, mert már szerintük is kezd nejlonszatyrokba fulladni az emberiség. Első körben azt javasolják, hogy tiltsák be a tíz legelterjedtebb egyszer használatos műanyag tárgyat. Falunapon és vásárokon pacalt evők, most tessék kapaszkodni! Ha átmegy a döntés minden egyes uniós szerven, akkor annyi többek között a fültisztító pálcikáknak, a műanyag tányéroknak és evőeszközöknek, az italkeverőknek, és lassan Pistike is kezdhet aggódni, hogy mire erősítik a héliumos lufiját a búcsúban, mert úgy néz ki, hogy a léggömbpálcikáknak is lőttek.



Ez klassz is lenne, ha megvalósulna, de jellemzően az Unióra jó soká lesz belőle valami. Egyelőre úgy néz ki, hogy 2025-ig kell tenni valamit. Addigra kellene elérni, hogy visszagyűjtsék az egyszer használatos műanyag flakonok 90 százalékát, és majd elő lehet írni, hogy pénzért adják a vásárokon a pacalostálat meg a kanalat. Nem mintha nem lenne benne az árban mondjuk már most is. Tehát elvi szinten minden oké, jól kitalálták ezt is az EB tagjai, aztán gondolom, elmentek kocsival valamelyik boltba, és telepakolták a nejlonszatyrukat előrecsomagolt kajával. Tisztelet a kivételnek persze.



Szóval szerintem az okoskodáson túl többet is lehetne tenni. Simán kereshetnének embereket, akik helyben magyarázzák el a dolgokat. Odamehetnének a falunapon Pistike apukájához, és elmagyarázhatnák neki, hogy ne légy barom, Pista, ha sok műanyagszemetet termelsz, az unokád is vizesflakon-alakú lesz előbb-utóbb. Ez persze csak vicc, de az nem, hogy ha nem lesz valami komolyabb felvilágosítás erről, akkor még sokáig maradnak a rendezvények utáni műanyaghegyek meg szemétkupacok, bármekkorákat is ugrik a döntés utáni örömében az Európai Bizottság.



