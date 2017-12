Nagy durranás

Egykor a rossz szellemeket űzték el tűzzel, füsttel és durranással az év végén. A feljegyzések szerint Kínában már a 12. században is a maihoz hasonló tűzijátékokat láthattak az emberek, míg hazánkban 1476-ban I. Mátyás és Beatrix esküvőjén tartottak tűzijátékot első ízben. Ma már a hagyományok helyett az emberek inkább saját és családtagjaik szórakozására vásárolják a különböző tűzijátékokat és a tiltott petárdákat, netán a szomszéd bosszantására.



A hivatalos nevén polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján december 31-én 18 órától másnap reggel hat óráig lehet felhasználni a tűzijátékokat. Petárdázni továbbra is tilos, még szilveszter éjjelén is. Sőt, a petárda birtoklása is szabálysértésnek minősül, amiért 150 ezer forintos pénzbüntetést is kiszabhatnak a rend őrei. Ezek a főbb szabályok leírva. Ám azt, hogy mennyire fittyet hány a magyar az előírásokra, jól jelzi, hogy idén már eddig 227 személy ellen indult eljárás petárdák miatt, közülük 150-et marasztaltak el, nekik összesen több mint 3 millió forint bírságot kell fizetniük. A hatóságok által tartott közös sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy tavaly 17 tűzijáték okozta balesethez hívták ki a mentőket, és minden évben előfordul súlyos, amputálással végződő eset is. Nyolc éve emberéletet is követelt a tűzijáték. Persze hiába az adatok bírságokról és sérültekről, csak reménykedhetünk benne, hogy ezúttal január közepén már nem riadunk fel éjjel a petárdák és tűzijátékok zajára, hanem tényleg csak egy éjjel tart a zajos óévbúcsúztatás.