Bár a hivatalos megnyitó csak holnap lesz, hétfő óta már tart a Szegedi Ünnepi Könyvhét. Nem más ez, mint olvasást népszerűsítő program: az egyre inkább varázsukat vesztő könyvek felé igyekeznek ilyenkor terelni azokat, akik még fogékonyak erre.



Én a magam részéről nem tudom megérteni azokat, akik azt mondják, nem olvasnak. De már évek óta látom sajnos, hogy inkább én vagyok a csodabogár: a többség szerint egyszerűbb bekapcsolni esténként a tévét, vagy telefont, táblagépet nyomkodni, mint kinyitni egy könyvet, és energiát fektetni abba, hogy megszerezzük azt az élményt, amit készen, magunk elé meredve is megkaphatunk.



Az azonban tényleg megdöbbentett, amikor néhány hete a Harry Potter-táborba írattam be a fiamat. Ő 11 évesen éppen az utolsó részt olvassa, egy év alatt végzett a több ezer oldallal. Ha van kultikus ifjúsági könyv, akkor ez az. Milyen jó, hogy még mindig meg tudja fogni a fiatalokat – gondoltam, mire jött a hidegzuhany: a szervezők azt kérik, legalább az első két részt nézze meg minden táboros. Nézze meg? – kérdeztem vissza, mire jött az őszinte válasz: már nem lehet elvárni a szülőktől, hogy vegyék meg a méregdrága könyvet.



Azt csak én teszem hozzá: sajnos azt sem, hogy olvastassanak a gyerekkel. Mert szegény le van terhelve, meg épp elég a kötelező olvasmány – kifogás persze mindig van. Miközben elég lenne csak egy jól eltalált könyvet a kezébe adni a gyereknek, és szinte biztos, hogy olvasóvá válna. Persze ha a példát nem látja a szüleitől, és ők nem is akarnak ezzel foglalkozni – úgy tényleg nagyon nehéz. És ezen valószínűleg az sem segít, ha a belvárosban egy hétig mást sem látunk, mint könyvet, könyvet és könyvet.