Szövegértés

Minden gyermek várva vár, vidám égett hangya száll – énekelte gyerekkorában egy ismert szegedi művész, nem áruljuk el, hogy ki. Valószínűleg nem ő az egyetlen, aki felnőttként jött rá, hogy valami nem stimmel az unalomig mantrázott versikékkel. Egy ismerősöm gyűjtötte össze nemrégiben ezeket a tévedéseket, amelyben olyanok szerepelnek, hogy Bóbitának törpe királyfi a lánya, Mézga arra panaszkodik, hogy nyakamon a csacsi kacsaláb, és hogy ártatlanul azt énekeltük: Anna kaki megtalálja, csókot adok érte. Ezek ugyanúgy nem stimmelnek, mint a zene nélkül Miki egér refrén, vagy az imában Mária, aki malaccal teljes.



Persze jókat nevetünk ezeken az elhallásokon, de ha belegondolunk, ennél jobb képet nem is kaphatnánk arról, hogyan is működik a magyar oktatás. Mindegy, hogy érted vagy nem, magold be, és kész – nagyjából erről szól ma a diákok élete. Nem csoda, ha negyedikes fiamnak is el kellett magyarázni: őseinket nem Árpád szent bércére hozta fel Isten – akkor még fogalma sem volt róla, mi az a Kárpátok. Megmutattam neki, azóta tudja. Na de miért kell olyasmit tanulnia, amit nem is ért? – ez a kérdés azért felmerült bennem.



Divat mostanság szidni a gyerekek teljesítményét, meg mutogatni a PISA-eredményeket, de azért szögezzük le: ez nem az ő hibájuk. Amíg nem várunk el mást tőlük, mint hogy kis magnóként felvegyék, majd visszajátsszák a tananyagot, amit leadnak nekik órán, a helyzet nem változik meg. A magnó időnként meghibásodik – ez benne van a rendszerben. Ők pedig nem fogják megkérdezni, miért kell Anna kakijáról vagy nőnemű királyfiról énekelni, mert gondolkodniuk úgysem kell. Kivéve a kompetenciateszten. De akkor meg már késő.