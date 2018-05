Mindannyiunk érdeke, hogy jól sikerüljön az érettségi – ezzel a gondolattal kimondta a lényeget Bianka, a szegedi Radnóti-gimnázium végzős diákja. A tanáraira gondolt, akik nagyon kedvesek, segítőkészek. Együtt izgulnaka fiatalokkal, hogy minden rendben menjen, és mindenki a legjobb formáját nyújtsa, amikor a feladatlapokat kitölti.



Egy korábbi kémiatanárom szállóigévé vált mondata szerint „a legszebb hivatás a szívatás". Persze ezt ő se gondolja komolyan, pláne, ha a középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgákról van szó. Lehet bármilyen kemény egy magiszter a hétköznapokban, osztogathatja a fölkészületlen tanulóknak a tököket – vagy karókat, ahogy tetszik –, az érettségi vizsgák időszakában már félreteszi a szívatós énjét, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozza ki a diákjaiból. A héten még megtarthatják az utolsó felkészítőket, összeülhetnek a barátok, osztálytársak átbeszélni a nehezebb témaköröket.



Május 7-én, hétfő reggel több mint 73 ezer végzős vág neki az írásbeliknek. A magyarral kezdik. Mindenkinek megvannak ilyenkor a saját kis praktikái, sokan kiteszik majd a kabalafigurát az asztalra, körbebástyázzák magukat agyserkentő csokival, szőlőcukorral, néhányan netán elmondanak egy gyors fohászt az égiek segítségét kérve, és indulhat a menet. Kedves érettségizők, higgyétek el, nem érdemes izgulni. Tudom, könnyen beszélek, hiszen tíz éve leérettségiztem, és azóta már az egyetemet is elvégeztem. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy én egyáltalán nem stresszeltem, de a vizsgadrukk csak addig tartott, amíg a kezembe nem vehettem a feladatlapot. Utána igyekeztem minden zavaró körülményt kizárni. Csak a megoldandó feladatokra koncentráltam. Ahogy haladtam, és láttam, hogy ez is megy, azt is begyakoroltuk, amaz meg nevetségesen egyszerű, úgy szállt el az idegesség. Persze voltak, lesznek nektek is olyan feladatok, amelyek nagyobb fejtörést igényelnek, de higgyétek el, nem ezek dominálnak. Kedves vizsgázók, sok sikert! Menni fog!