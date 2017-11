600-an lakják: október végéig kellett volna kiüríteni a Pápua-Új Guineában lévő manusi tábort

A pápua új-guineai legfelsőbb bíróság 2016 áprilisában hozott döntése értelmében a tábort, ahol jelenleg hatszázan tartózkodnak még, október végéig kellett volna bezárni. A helyi hatóságok, amelyeknek át kellene venniük a tábor ellenőrzését, fel is szólították a menekülteket, hogy a szomszédos Lorengau település három másik ideiglenes táborába költözzenek át.



A menekültek azonban barikádokat emeltek, mert attól tartanak, hogy a helyiek keltette ellenséges légkörben nem érezhetik magukat biztonságban.



A múlt héten a Human Right Watch nemzetközi jogvédő szervezet arról számolt be, hogy a tábor bezárásának közeledtével egyes menekülteket megkéseltek, megvertek és kiraboltak.



A manusi hatóságok már nem látják el a táborlakókat élelmiszerrel, az áramot is kikapcsolták, a vizet pedig elzárták. A táborlakók ügyvédei utolsó pillanatban kérvényezték a legfelsőbb bíróság végzése végrehajtásának felfüggesztését, és az alapvető szolgáltatások fenntartását.



Behrouz Boochani az egyik menekült a Twitterre feltett üzenetében azt írta, az álmatlanul eltöltött éjszaka után mindenki fél. "Nincs víz, áram és élelem. Még a wc-ék sem működnek. Mindenki ideges, támadástól tartunk".



Ausztrália nem hajlandó befogadni a tengeren át, illegális úton érkező migránsokat, és Pápua Új-Guineával, illetve Nauruval kötött egy - a jogvédők által gyakran bírált - egyezményt elszállásolásukról menedékkérelmük elbírálása idejére. A migránsok többsége Iránból, Afganisztánból, Srí Lankáról, Pakisztánból és Bangladesből érkezik Ausztráliába. Közülük többet az Egyesült Államok fogad be egy megállapodás keretében.



Julie Bishop ausztrál külügyminiszter a Sky News tévécsatornának nyilatkozva arra szólította fel a menekülteket, hogy távozzanak, nincs semmi értelme maradni. Az alternatívaként ajánlott táborok minden szükséges feltételt megadnak, vizet, áramot, élelmet és egészségügyi ellátást.