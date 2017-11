9 év börtönre ítélték a brazil focicsillagot, Robinhót

Az incidens 2013 januárjában történt, amikor Robinho még az olasz AC Milan játékosa volt - írja a brit Metro . A milánói bíróság ítélete szerint Robinho öt másik férfival együtt egy 22 éves albán nőt erőszakolt meg egy milánói éjszakai klubban.Az ügyben a játékos mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat.Robinho nem volt ott az ítélethirdetésen, és amíg nem születik jogerős bírósági ítélet, addig Olaszország nem is indítja meg ellene a kiadatási eljárást.A jelenleg 33 éves játékos a brazil Atletico Mineiro játékosa. Robinho korábban a Real Madridban és Manchester Cityben is játszott, amikor 2008-ban az angol klubhoz igazolt, minden idők legdrágább brit igazolásának számított. A brazil válogatott mezét 99-szer ölthette magára eddig.A milánói bíróság döntése ellen fellebbezhet a brazil focista.Robinhónak hasonló ügy miatt már korábban is akadt dolga a rendőrséggel: 2009-ben, még a Manchester City játékosaként gyanúsítottként hallgatták ki egy leedsi éjszakai klubban történt nemi erőszak miatt, de ott végül nem vádolták meg.