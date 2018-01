A bukaresti magyar nagykövetség előtt tüntetett néhány szélsőjobboldali aktivista

Az erdélyi magyar pártok január elején elfogadott közös autonómianyilatkozata és az ehhez nyújtott állítólagos anyaországi támogatás ellen tüntetett az Új Jobboldal (ND) nevű román szervezet kedden a bukaresti magyar nagykövetség épülete előtt.



A magát euroszkeptikus, keresztény és nacionalista mozgalomként meghatározó, a román sajtóban szélsőjobboldaliként, illetve ultranacionalistaként emlegetett ND - bejelentett és a hatóságok által jóváhagyott - megmozdulásán a tüntetők létszáma nem haladta meg a rendfenntartókét.



A demonstráció mintegy 15-20 résztvevője román zászlókkal és "Autonómiát majd a Marson, vagy távolabb kaptok" feliratú táblákkal érkezett, majd némán felsorakozott a külképviselettel szembeni járdán.



Elmondásuk szerint provokációnak tartják, hogy a román állampolgárságú magyarok politikai képviselői autonómia-követelésekkel próbálják "beárnyékolni" a centenáriumát ünneplő Románia örömét, az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat századik évfordulóját. Meggyőződésük, hogy mindez "budapesti politikai tényezők" védnökségével és irányításával történik.



Az ND a tüntetési felhívásban amiatt is tiltakozott, hogy Románia budapesti nagykövetségének bejáratát több mint tíz nappal ezelőtt székely zászlóval takarták le a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom aktivistái. A román szervezet akciója feltehetően erre volt válaszlépés.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke január 8-án írt alá Kolozsváron közös nyilatkozatot, amelyben megerősítették az általuk képviselt közösség autonómiaigényét. A román többségi társadalomhoz intézetet párbeszéd-felhívásuk valamennyi román párt részéről merev elutasításba ütközött, az azóta lemondatott Mihai Tudose volt román kormányfő pedig - egy zászlóállításra utaló hasonlat révén - áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat.