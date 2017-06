A Mol Bubi mintájára épül ki a pozsonyi kerékpárkölcsönző rendszer

A projekt megvalósítására a jelenlegi tervek szerint mintegy kétmillió eurót szánnak, ennek negyedét állja majd a város, a fennmaradó rész pedig a leendő üzemeltető, a Slovnaft beruházása lesz.



"Budapesten már konkrét tapasztalatokat szereztünk egy hasonló projekt megvalósítása során, így örömmel vettük, hogy az önkormányzat a mi ajánlatunk mellett döntött" - mondta Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója.



A pozsonyi közbringa rendszer jövő tavasszal kezd majd működni, a próbaüzem idején Pozsony, Óváros, Ligetfalu, Újváros és Főrév (Ruzinov) városrészben, később - a fokozatos bővítés nyomán - pedig a többi kerületben is kiépül. A kerékpár-kölcsönző rendszer hasonlóképpen működik majd, mint Budapesten a Mol Bubi, vagyis egy informatikai rendszeren keresztül egymáshoz kapcsolódó kerékpár-dokkoló állomások hálózata lesz, amelyek bármelyikén lehetőség lesz a kerékpárok bérlésére és leadására is.



"Pozsonyban sok megoldatlan probléma nehezíti a kerékpáros közlekedést, ez a projekt végre minőségi előrelépést jelent majd ezen a területen" - mondta Ivo Nesrovnal, Pozsony főpolgármestere a leendő rendszerről, amely reményeik szerint a közlekedési problémák enyhítése mellett a károsanyag-kibocsátás csökkenéséhez is hozzájárul majd.



A projekt kivitelezői egyelőre nem közölték, hogy mi lesz a pozsonyi közbringa rendszer megnevezése, azt viszont igen, hogy várhatóan 750 kerékpárral működik majd, és a kölcsönzői dokkokban elektromos és hagyományos kerékpárok igénybevételére is lehetőség lesz.