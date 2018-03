A szlovák államfő kinevezte az új miniszterelnököt

Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön a pozsonyi Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is.



Peter Pellegrinit a múlt héten jelölte a leendő új kormány élére a hárompárti kormánykoalíció legerősebb pártja, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD), miután elődje, Robert Fico lemondott kormányfői posztjáról.



Az új szlovák kormány névsora, amelyben Robert Fico kabinetjéhez képest a miniszterelnök személyén túl négy poszton történt változás, kedden vált véglegessé.



Az új kabinet névsorát azután változtatta meg jelenlegi, végső változatára Peter Pellegrini kijelölt miniszterelnök kedden, hogy ugyanaznap Andrej Kiska - Szlovákia történetében eddig példátlan módon - megtagadta a kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormánylistán szereplő kabinet kinevezését.



Miután Andrej Kiska csütörtökön kinevezi az új szlovák kormányt, a kabinetnek várhatóan már pénteken bizalmat szavaz a pozsonyi törvényhozás.



Miután közölte, hogy kinevezi az új kormányt, a szlovák elnök azt mondta: "nem százszázalékosan elégedett" annak összetételével, de államfőként nem fogja túllépni azokat a (jogi) kereteket, amelyeket számára az alkotmány biztosít. Kiska ezzel arra utalt, hogy amikor kedden megtagadta az elé terjesztett kabinet kinevezését, nemcsak példa nélküli lépést tett, de az is felmerült, hogy egyáltalán volt-e joga megtagadni a parlamenti többséggel rendelkező koalíció által jelölt kabinet kinevezését.



A kinevezése óta Robert Fico leköszönt kormányfő politikai ellenlábasának számító, s a legerősebb kormánypárt az Irány - Szociáldemokrácia politikájával rendszerint szembehelyezkedő Andrej Kiska döntésének bejelentése után annak a véleményének is hangot adott, hogy a leendő kormánynak nemcsak a parlament bizalmát kell megszereznie, hanem "a nyilvánosságét is", ami az elnök szerint "nehéz feladat lesz". Kiska ezzel az újságíró-gyilkosság után több szlovákiai városban elkezdődött tüntetéssorozatra utalt, amelynek következő epizódjára pénteken kerül sor a szervezők szerint.



Kiska egyébként még kedden, a kabinet kinevezését elutasító első döntése után az elnöki palotában fogadta és köszönetet mondott azoknak a "polgári aktivistáknak", akik megszervezték azokat a megmozdulásokat, amelyeken az elmúlt hetekben a kormány lemondását, majd Robert Fico pártjának a közéletből való távozását és előrehozott választások kiírását követelték.



A leendő új szlovák kormányban a miniszterelnök személyén kívül az előzőhöz képest négy változás lesz. Új vezető lesz a legerősebb kormánypárthoz, az Irány - Szociáldemokráciához tartozó belügyi tárca élén, ahol a posztjáról lemondott Robert Kalinák helyét Tomás Drucker eddigi egészségügyi miniszter veszi át. Ebből adódóan változik az egészségügyi minisztérium vezetőjének személye, aki a tárca eddigi államtitkára, Andrea Kálavská lesz. A posztjáról ugyancsak leköszönt kulturális miniszter, Marek Madaric helyét Lubica Lasáková, az Irány besztercebányai megyei szervezetének elnöke veszi át, a befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettes posztjára - amelyet eddig Peter Pellegrini töltött be - pedig Richard Rasi kassai főpolgármester kerül. Új vezetője lesz a - Most-Híd hatáskörébe tartozó - igazságügyi tárcának is, amelynek eddigi vezetője a vegyespárt szlovák tagozatához tartozó Lucia Zitnanská, nem kívánt feladatot vállalni az új kormányban. Az igazságügyi tárcát Gál Gábor, Bugár Béla pártjának eddigi parlamenti frakcióvezetője kapta.