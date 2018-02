Az ausztrálok kétharmada a szexbotrányba keveredett kormányfőhelyettes lemondását akarja

A katolikus, 24 éve házas, most 50 éves Joyce, aki a választás során "családi értékekkel" kampányolt, korábban közölte: nem áll szándékában lemondani amiatt, hogy viszonyt kezdett korábbi sajtótitkárával, aki jelenleg gyereket vár tőle.



A Newspoll intézetnek a The Australian című hírlap által közzétett felmérése szerint 1623 megkérdezett ausztrál választópolgár 65 százaléka véli úgy, hogy Joyce-nak távoznia kellene a mindössze egy fős többséggel rendelkező jobbközép kormánykoalícióban részt vevő Nemzeti Párt elnökségi tisztségéről. 1923 óta az ausztrál Liberális Párt hagyományos koalíciós partnere a Nemzeti Párt, amelynek vezetője általában a kormányfőhelyettesi tisztséget tölti be a kabinetben.



A Newspoll felmérése szerint a botrány sokat ártott a kormánykoalíció megítélésének.



Joyce egyébként egy heti - szokatlannak mondható - szabadságra ment Malcolm Turnbull miniszterelnök sürgetésére, aki a héten Washingtonba utazik. Rendes körülmények között a kormányfő távollétében a helyettese venné át a miniszterelnöki teendőket, de ez esetben Mathias Cormann pénzügyminisztert bízták meg.



Turnbull csütörtökön megdöbbentő hibának nevezte helyettese viszonyát, és megtiltotta minisztereinek, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek munkatársaikkal.