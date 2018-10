Brexit-miniszter: megállapodás nélkül is sikerre vihető a Brexit

Nagy-Britannia akkor is sikert tud kovácsolni a Brexitből, ha nem sikerül megállapodásra jutnia az Európai Unióval EU-tagsága megszűnésének feltételrendszeréről - közölte pénteken a kilépési folyamat irányításáért felelős brit minisztérium vezetője.



Dominic Raab abból az alkalomból nyilatkozott, hogy a brit kormány pénteken újabb elvi útmutatókat tett közzé arról a Brexit-megállapodás elmaradása esetén várható változásokról. E tájékoztatók, amelyekből a Downing Street eddig 106-ot állított össze, minden esetben hangsúlyozzák, hogy "valószínűtlen" forgatókönyvekről van szó, mivel a brit kormány megegyezéses Brexitre számít.



Raab pénteki nyilatkozatában maga is leszögezte, hogy a kormány továbbra is elsődleges fontosságú feladatának tekinti egy jó megállapodás elérését az EU-val.



Hozzátette ugyanakkor: Londonnak megvannak a tervei a megállapodás elmaradásából eredő kockázatok kivédésére, mérséklésére vagy kezelésére, és arra, hogy ebben az esetben is sikerre vigye a Brexitet.