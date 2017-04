Egy személy- és egy elővárosi vonat ütközött Moszkvában - sokan megsérültek

Összeütközött egy személyvonat és egy elővárosi vasút Moszkva nyugati részében, a balesetnek legalább 31 sérültje van - közölték vasárnap az orosz főváros egészségügyi forrásai.



Vlagyimir Pucskov, az orosz katasztrófavédelem moszkvai szóvivőjének tájékoztatása szerint a sérültek között külföldiek is vannak. Húsz embert - egy gyereket is - kórházba kellett szállítani. Hatan közülük súlyos állapotban vannak - tette hozzá.



A baleset szombat este történt, az után, hogy a Moszkva és Uszovo között közlekedő elővárosi vasút vezetőjének vészfékeznie kellett, mert egy férfi átszaladt a síneken. A hirtelen fékezés miatt az elővárosi vasutat követő személyvonat is vészfékezett, de a távolság a két szerelvény között nem volt elég az ütközés elkerüléséhez. Kisiklott az elővárosi vasút négy vagonja, a Moszkvából a fehéroroszországi Bresztbe tartó személyvonatnak pedig a mozdonya.