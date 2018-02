Egyetemi professzor halt meg iráni börtönben - állítólag öngyilkos lett, a család nem hiszi el

Tájékoztatása szerint a rács mögé került gyanúsítottak tudományos és környezetvédelmi projektek leple alatt bizalmas információkat gyűjtöttek stratégiai jelentőségű helyszínekről - jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség. A főügyész szavaiból az nem derült ki, hogy konkrétan Emami és kollégái ügyére utalt volna.

Az iráni rendőrség szerint öngyilkosságot követett el a börtönben egy január végén őrizetbe vett iráni-kanadai kettős állampolgárságú egyetemi professzor, a családja és több iráni akadémikus viszont kétli, hogy valóban öngyilkosság történt, és magyarázatot követelnek a hatóságoktól.A 63 éves, szociológus Kavous Seyed-Emamit, aki egy iráni állatfajok védelméért dolgozó alapítvány igazgatója is volt, január 24-én vették őrizetbe Teheránban hét kollégájával együtt. Halálhíréről szombaton késő este adott hírt a családja a közösségi médiában. Fia az Instagramon közölte, hogy "nem hiszik el az öngyilkosság verzióját". Az iráni szociológiai egyesület, amelynek Emami is aktív tagja volt, vasárnap közleményt adott ki, amelyben leszögezték: "valószerűtlennek" tartják a haláláról adott tájékoztatást. "Elvárjuk az illetékesektől, hogy adjanak magyarázatot, és hozzák nyilvánosságra halálának körülményeit" - fogalmaztak a közleményben.Az Emami környezetvédelmi alapítványától származó információk szerint hét kollégája, köztük egy iráni-amerikai üzletember továbbra is őrizetben van. Abbász Dzsafari Dolatabádi teheráni főügyész szombaton arról beszélt, hogy az utóbbi időben több, környezetvédelemmel foglalkozó személyt vettek őrizetbe kémkedés gyanújával."Mindenkit sokkolt a hír" - nyilatkozta egy névtelenséget kérő egyetemi tanár, aki jól ismerte Emamit. Hozzátette: Emami nemrég tért vissza Kanadából, ahol kutatásokat vezetett.