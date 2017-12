Észak-Koreában tárgyal az ENSZ főtitkárhelyettese

Észak-Koreába utazik Jeffrey Feltman, az ENSZ politikai ügyekért felelős főtitkárhelyettese - jelentette be a világszervezet hétfőn New Yorkban.



A tájékoztatás szerint Feltman keddtől péntekig az észak-koreai fővárosban tárgyal a phenjani vezetés meghívására.



Az ENSZ-diplomatát szeptemberben hívták meg az ENSZ Közgyűlése során. Ezt erősítette meg hivatalosan Phenjan a múlt héten.



A világszervezet közölte, hogy Feltman az észak-koreai külügyminiszterrel és más tisztségviselőkkel egyeztet közös érdeklődésre számot tartó, illetve aggodalomra okot adó kérdésekről. A főtitkárhelyettes várhatóan találkozik majd az ENSZ Phenjanban dolgozó diplomatáival, illetve munkatársaival is.



Úgy tudni, egyelőre nem terveznek találkozót Feltman és a kommunista rezsimet irányító Kim Dzsong Un között, mint ahogy António Guterres ENSZ-főtitkár észak-koreai látogatása sincs tervbe véve.



A phenjani rezsim ismételt - az ENSZ BT vonatkozó határozatait sértő ballisztikusrakéta- és nukleáristesztjei miatt - a Koreai-félszigeten az elmúlt hónapokban érezhetően megnőtt a feszültség.