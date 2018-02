Fehér port tartalmazó csomagot találtak a londoni parlamentben

Fehér port tartalmazó csomagot kézbesítettek kedden a londoni parlament egyik irodájába. A szakértői vizsgálat kiderítette, hogy a csomag tartalma ártalmatlan.



A parlament westminsteri épületegyüttesét nem zárták le, és az épületet sem ürítették ki, de a helyszíni vizsgálat idejére fegyveres rendőrök biztosították az érintett iroda közvetlen környékét.



Az incidensről értesítették a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságát is.



A híradásokból egyelőre nem derült ki, hogy a csomagot kinek az irodájába címezték.



A brit parlament alsóháza és a felső kamara, a Lordok Háza e héttől február 20-ig ülésezési szünetet tart, így a Temze partján emelkedő hatalmas épületegyüttesben kedden viszonylag kevesen tartózkodtak.



Előző nap Donald Trump amerikai elnök menyét elővigyázatosságból kórházba vitték, miután New York-i lakásába szintén fehér port tartalmazó csomagot kézbesítettek.



Vanessa Trump, az amerikai elnök legidősebb fiának, ifjabb Donald Trumpnak a felesége ki is nyitotta a csomagot, de sem ő, sem a ház más lakói nem betegedtek meg.