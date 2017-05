Ferenc pápa szentté avatta a két egykori Szűz Mária-látnokot

Ferenc pápa szombaton a portugáliai Fátimában szentté avatta Francisco Martót és nővérét, Jacintát, azt a két egykori pásztorgyereket, akiknek a katolikus egyház által hitelesnek elismert tanúságtétele szerint száz évvel ezelőtt többször megjelent Szűz Mária.



A katolikus egyházfő a portugáliai Mária-kegyhelyen ünnepi szentmise keretében, több százezer hívő előtt portugál nyelven mondta el a szentté avatás formuláját.



Az akkor 9 éves Franciscónak és 7 éves testvérének, Jacintának, valamint 10 éves unokatestvérüknek, Lúcia dos Santosnak először 1917. május 13-án, majd még öt alkalommal, mindig a hónap 13. napján megjelent Szűz Mária, és három titkot bízott rájuk. Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el spanyolnáthában 1919-ben és 1920-ban. II. János Pál pápa harmadik fátimai zarándoklatán, 2000. május 13-án avatta őket boldoggá. Lúcia apáca lett, és 2005. február 13-án hunyt el 97 éves korában.



A három titkot a jelenések után több évtizeddel Lúcia hozta nyilvánosságra. Az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek - háborúk, orosz forradalom és kommunizmus, egyházüldözés - a megjövendölése volt, amelyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére, a második Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, a harmadik pedig egy fehér ruhás püspök elleni gyilkos merénylet látomása, amelyet utóbb a II. János Pál pápa ellen elkövetett merénylettel azonosítottak. A néhai pápa ellen is éppen május 13-án, 1981-ben követett el merényletet Ali Agca török terrorista. II. János Pál életben maradását a fátimai Szűzanya csodálatos közbenjárásának tulajdonította.



Lúcia boldoggá avatási eljárása folyamatban van.



"Miasszonyunk megjövendölte és óvott bennünket egy Isten nélküli életmódtól, amely valójában megszentségteleníti Istent a teremtményeiben" - mondta portugál nyelven elmondott homíliájában Ferenc pápa. "Ez a gyakran propagált és erőltetett életmód azt a veszélyt hordozza, hogy a pokolba vezet" - figyelmeztetett a pápa. Sürgette a katolikus híveket, hogy vegyenek példát az egykori pásztorgyerekek bátorságáról, akiket az akkori helyi világi hatóságok halállal is fenyegettek, ha nem vonják vissza a Mária-jelenésekről szóló tanúságtételüket. De ők nem hátráltak meg, és végül 1930-ban a katolikus egyház is hitelesnek fogadta el a jelenéseket.



A jelenések idején javában folyt az első világháború, és a portugál egyház éppen üldözésnek volt kitéve az akkori köztársasági kormány által hozott antiklerikális törvények következtében. Sok püspök és pap száműzetésbe kényszerült.



Fátima időközben világszerte az egyik legfontosabb búcsújáróhely lett, évente több millióan zarándokolnak oda.



Francisco és Jacinta az első gyerekek a katolikus egyház szentjei között, akiket nem vértanúságuk miatt avattak szentté.



Ferenc pápa pénteken érkezett Fátimába, ahol becslések szerint mintegy 400 ezer hívő lelkesen köszöntötte. Ő a negyedik pápa, aki a portugál búcsújáróhelyre látogatott, legutóbb közvetlen elődje, XVI. Benedek járt ott 2010-ben. A pápát szombaton még a szentté avatás előtt magántalálkozón fogadta António Luís Santos da Costa miniszterelnök. A pápa szombaton este tér vissza Rómába.