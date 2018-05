Iszlám Állam - Öt dzsihadista parancsnokot fogott el az iraki hírszerzés

Az iraki hírszerzés elfogta az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet öt parancsnokát, miután átcsalták őket Irakba a szomszédos Szíriából - jelentette az iraki állami televízió szerdán. A tévé nem osztott meg további információkat, későbbre ígért részleteket.



Haider al-Abádi iraki kormányfő a múlt hónapban leszögezte, hogy országa megteszi a szükséges lépéseket, ha biztonsági fenyegetést észlel a dzsihadisták részéről. Az iraki légierő az utóbbi időben több támadást is végrehajtott a dzsihadista szervezet szíriai állásai ellen, legutóbb április közepén. Abádi tavaly decemberben hirdette ki az Irak háromnegyedét 2014-ben lerohanó Iszlám Állam felett aratott győzelmet. A dzsihadista szervezet katonai szempontból valóban vereséget szenvedett, de a mai napig fenyegetést jelent Irakra, főként a szíriai határ menti területeken. Az Iszlám Állam áttért a gerilla hadviselésre, továbbra is követ el szórványos támadásokat.



A dzsihadisták az iszlám és a Korán általuk értelmezett szabályainak véres érvényesítése mellett a szombati iraki parlamenti választások akadályozására törekszik. A szervezet egyik szóvivője április közepén kijelentette: a dzsihadisták egyaránt célba veszik a választóhelyiségeket és a voksolókat. A szélsőséges szunnita terroristák külön megfenyegették a többségében síita ország szunnita lakosságát.



A törékeny iraki biztonsági helyzet miatt Bagdad 24 órára lezárja szárazföldi határátkelőit és repülőtereit a május 12-i szavazás előtt - közölte a választás biztonságáért felelős iraki bizottság szerdán. A zárlatot péntek hajnalban léptetik hatályba, ami alatt a biztonsági erők is felhagynak a tartományok közti utazással, és szigorúan korlátozzák a járműközlekedést