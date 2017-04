Ítéletidő tombol Csehországban, ezrek maradtak áram nélkül

Az E.ON áramszolgáltató energetikai vészhelyzetet jelentett be a régióban, mert a pontos helyzet felmérését és az áramszolgáltatás helyreállítását a kialakult közlekedési problémák is tovább nehezítik. "Úgy néz ki, hogy több településen még szombaton sem tudjuk biztosítani az áramszolgáltatást" - nyilatkozott Vladimír Vácha, a cég szóvivője a rádióban.



A legnagyobb problémák Cesky Krumlov és Prachatice városokban és környékükön vannak. Ceské Budejovice régióközpontban az éjjel leállt a vasúti forgalom, mert a síneken több helyen ledőlt fák, hótorlaszok akadályozzák a forgalmat.



A kora reggeli órákban nagymértékben megugrott a balesetek, főleg a koccanások száma is - mondta Ivan Bajcura dél-csehországi rendőrségi szóvivő. Az Ausztria felé vezető főutat árokba csúszott, a síkos, hegyvidéki utakat elakadt kamionok torlaszolták el, így átmenetileg járhatatlanná váltak.





Hasonló problémákkal küzdenek az ország további régiói is, különösen Észak-Morvaország és Olmütz környéke, ahol továbbra is sűrűn havazik. Nehéz a közlekedés a magyarok által is gyakran használt, Prágát és Brünnt összekötő D1-es autópályán is.



A cseh rendőrség felszólította a lakosságot, hogy az érintett régiókban, amennyire nem feltétlenül szükséges, ne üljenek autóba.