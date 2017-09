Kamu nagymama gyűjtött pénzt a barcelonai gázolás sérültjeinek kezelésére

Az El Mundo című napilapújságírói buktatták le a magát Maria Toresnek nevező csalót. Augusztus 21-én, négy nappal a gázolásos merénylet után tette közzé segélykérő üzenetét a www.gofundme.com nevű angol nyelvű oldalon, mellékelve egy két-három év körüli, lélegeztetőgépen lévő kisgyerek szívszorító fényképét.Részletesen leírta, hogy lánya, Teresa Tores, és unokája, Antonio Tores baráti látogatáson jártak Barcelonában, amikor "a szörnyűség megtörtént". Lányának eltört a gerince, egész életére kerekesszékbe kényszerül, unokája pedig kómában van, és agyműtétre van szüksége egy magánklinikán. Ennek ára 8 ezer euró, de a biztosítás csak a felét fedezi - állította Maria Tores.

Nem vagyunk gazdagok vagy befolyásosak

Forrás: elmundo.es

- így folytatódott a bejegyzés, amelyben mindenkit biztosított arról, hogy a pénzt kizárólag az unoka műtétjére és rehabilitációjára fogja felhasználni.Az újságíróknak az lett gyanús, hogyan lehet ugyanaz az első vezetékneve a család mindhárom tagjának, illetve hogy a támadás áldozatait az állami egészségügyi rendszer látja el.Megkeresték Maria Torrest a Facebook internetes közösségi oldalon is, ahol szintén adományt gyűjtött állítólagos szeretteinek. Készségesnek mutatkozott interjút adni, de ígért telefonszámát egyszer sem adta meg, és napokra eltűnt, majd előkerülve mindig arra hivatkozott, hogy állandóan a kórházban kell lennie.

Az El Mundo jelezte www.gofundme.com üzemeltetőinek kétségeit a történet hitelességét illetően. Ők azonnal lezárták a gyűjtést, és kérték Maria Torest, hogy azonosítsa magát személyi igazolványszámmal, valamint az akcióhoz kapcsolódó bankszámla kivonatával.Sem választ, sem a kért adatokat nem kapták meg. Az oldalon addig összegyűlt 300 eurót visszautalták az adományozóknak.Az álnagymama azonban máshol is próbálkozott. Petícióját feltette például a www.youcaring.com adományoldalra is "Segítség a barcelonai merénylet áldozatainak" néven. Ott 1368 eurót gyűjtött össze.A katalán egészségügyi tárca időközben arról tájékoztatta a lapot, hogy a hivatkozott nevek nem szerepelnek a barcelonai áldozatok listáján, de nemcsak a név nem stimmelt, még hasonló sérülésekkel sem kezelnek senkit.Az újságírók kitartó üzeneteire szeptember 11-én válaszol utoljára a csaló, azt írta: unokája meghalt, mert nem sikerült elég pénzt összegyűjteni a műtétre.Az is kiderült, hogy Facebook-profilja sem valódi, több ismerősének írtak az El Mundo munkatársai, akik elárulták, valójában fogalmuk sincs róla, hogy kicsoda, csak elfogadták a felkérést, amikor ismerősnek jelölte őket.Az augusztus 17-i barcelonai, és az augusztus 18-i cambrilsi támadásokban összesen 16 ember vesztette életét, és több mint 150-en sérültek meg, akik közül heten vannak még mindig kórházban.