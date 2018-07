Kivégezték Japánban a japán szarintámadásokat elkövető Aum Sinrikjo szekta alapítóját

Kivégezték Japánban az Aum Sinrikjo (Legfőbb Igazság) világvége hívő szekta alapítóját, Aszahara Sokót pénteken. A szekta a kilencvenes években két szarintámadást is elkövetett a szigetországban, a támadásokban 29 ember halt meg és ezrek szenvedtek vegyi fegyveres támadás okozta sérüléseket.



Aszahara kivégzését a japán igazságügyi minisztérium is megerősítette, japán lapjelenetések szerint mellette több követőjét is felakasztották. Aszahara, valódi nevén Macumoto Csizuo 1987-ben alapította a buddhizmust és a hinduizmust apokaliptikus víziókkal vegyítő szektát. A csoport tagjainak száma rohamos gyorsasággal növekedett, az 1990-es japán parlamenti választásokon 25 hívő indult. Egyikük sem jutott be a képviselőházba, ami feldühítette a szektavezért, aki a kormányt okolta ezért. A japán hírszerzés szerint a szekta ekkor kezdett vegyi fegyvereket felhalmozni.



A világvége hívők első szarintámadásukat 1994-ben követték el Macumoto városban, ahol földvitába keveredtek a helyi hatóságokkal. Nyolc ember halt meg és mintegy száznegyvenen sérültek meg. Az Aum Sinrikjo 1995-ben vált világszerte hírhedté, amikor második merényletét elkövette. A szekta szarin ideggázzal mérgezte meg a japán főváros metróhálózatát, aminek következtében 13 ember halt meg és több mint hatezren különböző mértékű egészségkárosodást szenvedtek.



Aszaharának népszerűsége csúcsán több mint tízezer követője volt Japánban, és további több tízezer más országokban, köztük Németországban, Oroszországban és az Egyesült Államokban. A Legfőbb Igazság vezetőjét 2004-ben halálra ítélték 12 további szektataggal együtt.



Egyelőre nem tudni, hogy Aszaharával együtt hány követőjét akasztották fel pénteken. A csoportosulásnak azonban Japánban legalább két legálisan működő utódszervezete maradt, Alef és Hikari-no Va elnevezéssel. Előbbi, amely puszta névváltoztatás útján jött létre 2000-ben, bocsánatot kért a terrorakciókért, és kártérítést fizetett a metrótámadás áldozatainak. Egy amerikai terrorkutató intézet szerint azonban az Alef tagjai a szekta létrejöttének évében titkos számítógépes hálózatokba törtek be, hogy információkat gyűjtsenek oroszországi, ukrajnai, kínai, dél-koreai, tajvani és japán nukleáris létesítményekről.



A két utódszervezetnek a mai napig számos követője akad a világon, Japánban 1650-re, Oroszországban 460-ra tehető a számuk. Mindemellett 910 millió jenes (több mint kétmilliárd forintos) vagyonnal rendelkeznek. Az utódszekták működése a japán hatóságok felügyelete mellett folyik.