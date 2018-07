Korábban a brit hadsereg mentette meg a manchesteri terroristát

Kép forrása: 888.hu

Az Iszlám Állammal szimpatizáló Salman Abedit hosszú ideig figyelte az MI5, azonban egy hónappal a kimentése előtt lezárták az aktáját.



Először Líbiába látogatott, majd onnan Szíriába utazott, ahol felgyorsult a radikalizálódása. Ezt bizonyítja, hogy ebben az időszakban már nem látták alkoholt inni, holott korábban rendszeresen járt pubokba"

A tavaly májusi manchesteri terrortámadás elkövetője, Salman Abedi az észak-afrikai Líbiából származott, szülei korábban onnan költöztek át Nagy-Britanniába, ám Ramadan és Samia (a két szülő) nem sokkal később visszaköltözött az afrikai országba. A testvárpár azonban Nagy-Britanniában maradt, de rendszeresen hazajártak- írja a 888.hu Abediék a félmilliós iparvárosban, Manchesterben éltek. A terrortámadást végrehajtó Salman felvételt nyert a Manchester College nevű főiskolára, ahol egy évre felfüggesztette tanulmányait. Ekkor döntött úgy a későbbi terrorista, hogy visszautazik Líbiába. Az egyetemről végül 2013-ban rúgták ki, amiért összevert egy lányt, aki véleménye szerint túl rövid szoknyát hordott.A brit hadsereg 2014-ben jelentette be, hogy a főváros, Tripoli közelében folyó kemény harcok miatt kimenekíti onnan a brit állampolgárokat. Az ekkor 19 éves iszlamistát és testvérét a HMS Enterprise nevű brit hadihajó vette fel a fedélzetére és Málta szigetére szállította őket, ahonnan 2014 augusztusában kerültek vissza Manchesterbe. Daily Mail biztonsági forrásai szerint Abedi nem ez idő tájt radikalizálódott, hanem később, a Manchesterbe való visszautazása után. Úgy tudni, hogy a radikális szunnita irányzatot valló terrorista egyre több és több ISIS-videót nézett, melyeken részletesen bemutatták, hogyan kell robbanószert készíteni és szépen lassan átmosták az agyát. Salman Abedi a Manchester Iszlám Központban imádkozott rendszeresen, apja a helyi muszlim közösség hitszónoka volt korábban.A radikális dzsihadista 2015 októberében kereste fel az Iszlám Államot, és egy év múlva már el is utazott Szíriába, hogy ott kapjon kiképzést egy terrortámadáshoz. Ezt az információt a francia és a brit titkosszolgálat is megerősítette.– nyilatkozta az eset után a francia belügyminiszter.A nyomozás rámutatott, hogy Salman Abedi már Líbiában is kaphatott tréninget a helyi radikális milíciáktól.Végül Nagy-Britanniában május 22-én, a terrortámadás napján összecsomagolta a robbanóanyagokkal és szögekkel megpakolt hátizsákját és besétált az Ariana Grande-koncertre a Manchester Arénába, ahol a robbanószerkezetet működésbe léptette. A közvetlenül mellette állók nagy része azonnal meghalt. Ez összesen 19 embert jelentett, akik nagyrészt fiatalok és tinédzserek voltak. Hárman később a kórházban vesztették életüket.A robbanás erejét jól mutatja, hogy a merénylőből szinte alig maradt valami, csak a bankkártyája alapján tudták azonosítani a hatóságok. Az iszlamista terrortámadás után a hatóságok őrizetbe vették a Salman testvérét, Hasimot. A férfi beismerte, hogy ő szerezte be a támadás kivitelezéséhez szükséges eszközöket, de nem tudta, hogy testvére hol fogja elkövetni a merényletet.