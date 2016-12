Letartóztatták az al-Dzsazíra hírproducerét Egyiptomban

A producert továbbá azzal is vádolják az egyiptomi hatóságok, hogy tagja az Egyiptomban betiltott, és tűzzel-vassal üldözött Muzulmán Testvériség nevű iszlamista szervezetnek. Esz-Szíszi 2013-ban Mohamed Murszi demokratikusan megválasztott elnök katonai úton történő megbuktatásával került hatalomra. Murszi a testvériség színeiben politizált.



Az al-Dzsazírának dolgozó Huszeint pénteken tartóztatták le, ami nem feltétlenül meglepő azután, hogy kedden 15 órán keresztül hallgatták ki a kairói repülőtéren a szabadságra hazatérő Huszeint. A hírproducer 2013-ig Egyiptomban dolgozott, amíg az al-Dzsazíra be nem zárta egyiptomi irodáit.



Az egyiptomi hatóságok Huszein két testvérénél házkutatást tartottak, majd őket is letartóztatták.



Az al-Dzsazíra követelte, hogy engedjék szabadon a hírproducert, akinek tartózkodási helyéről egyelőre nincsenek információk.



Nem ez az első eset, hogy a hírtelevízió munkatársait letartóztatták, vagy éppen eljárást indítottak ellenük. Az egyiptomi-kanadai Mohamed Fahmit, az egyiptomi Báher Mohamedet és az ausztrál Peter Greste-t 2013-ben tartóztatták le, majd egy évvel később héttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélték őket azzal a váddal, hogy a Mohamed Murszi mögött álló Muzulmán Testvériséget támogatták, valamint álhírekkel mocskolták be Egyiptom hírnevét, amikor a katonai hatalomátvételről tudósítottak.



Az újságírók több mint 400 napot töltöttek börtönben, míg az egyiptomi semmítőszék az ellenük indított per újrafelvételét rendelte el. Greste-t kitoloncolták, Fahmi és Mohamed szabadlábon védekezhetett.



2015-ben a három újságírót másodfokon is szabadságvesztésre ítélték, így az Egyiptomban maradt Fahmira és Mohamedre három év várt a rácsok mögött. Végül megmenekültek ez elől, esz-Szíszi a muzulmán világ áldozati ünnepe, az íd al-adha alkalmából elnöki kegyelemben részesített őket több száz másik elítélttel együtt.



Az al-Dzsazíra, az arab világ legnézettebb tévéadója a katari uralkodócsalád közvetlen ellenőrzése alatt áll, Doha pedig Mohamed Murszi és a mögötte álló Muzulmán Testvériség támogatója. A jelenlegi kairói vezetés viszont éppen arra alapozza létjogosultságát, hogy az utolsó pillanatban mentette ki az országot az iszlamista mozgalom karmaiból.