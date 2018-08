Lövöldözés volt egy New York állambeli város kórházában

Lövöldözés volt szerdán a New York államban lévő Valhalla város kórházában - jelentette a Fox televízió.



A rendőrség azonnal lezárta a kórház környékét, és kiürítette azt az épülettömböt, ahol a lövöldözés történt. Az első jelentések szerint az egyik kórházi szobában egy férfi lőtte agyon a feleségét, majd önmagával is végzett.



A rendőrség megkezdte a nyomozást. Részleteket egyelőre nem közölt, a nap folyamán későbbre ígértek sajtótájékoztatót. A kiadott rendőrségi közlemény hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kórházat nem fenyegeti veszély.



A valhallai kórházkomplexum 895 ágyas, regionális traumatológiai központ, amely New York állam mellett a New Jersey északi és Connecticut déli részén élőket is ellátja.