Meghalt Jimmy Beaumont énekes

Beaumont-t álmában érte a halál McKeesportban lévő otthonában.A nagysikerű dalt a zenész 1958-ban írta Joe Rockkal, a Skyliners akkori menedzserével. Rock volt a szövegíró, Beaumont a zeneszerző.Az 1958 decemberében kiadott dal hamar dobogós helyre került a Cashbox és a Billboard R&B listáján: ráadásul ezáltal a Skyliners lett az első, fehérekből álló csapat, amelyik első helyen végzett a Cashbox R&B listáján.A slágerből rengeteg feldolgozás született: Barbra Streisand, Patti LaBelle, Art Garfunkel, Don McLean és a Guns N' Roses is feldolgozta.A Skyliners két kisebb slágert is készített, a This I Swear és a Pennies from Heaven című dalt, mielőtt 1963-ban feloszlott.