Megölték az al-Kaida egyik magas rangú vezetőjét Tunéziában, az algériai származású Bilel Kobi a nemzetközi terrorhálózat észak-afrikai szárnya (AQIM) vezetőjének segédje volt - közölte az észak-afrikai állam egyik névtelenül nyilatkozó tisztségviselője.



Az illetékes szerint az algériai határ közelében, a tunéziai biztonsági erők rajtaütésében megölt terrorista az AQIM-ot vezető Abu Muszab Abdul Vadudnak volt a jobbkeze. Mint mondta, Kobi azért utazott a térségbe, hogy újjászervezze az al-Kaida tunéziai ágát, amely ellen a kormányerők már több csapást is végrehajtottak.



Az "arab tavasz" bölcsőjének számító észak-afrikai országban 2015. november 24. óta szükségállapot van érvényben terrorveszély miatt. A szigorú intézkedést az elnöki őrség egyik autóbusza ellen elkövetett, 13 halálos áldozatot követelő támadás után vezették be. A merénylet elkövetéséért a felelősséget az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta. Az ország számára potenciális veszélyt jelentenek a külföldről hazatérő tunéziai iszlamisták is, akik korábban szélsőséges csoportok soraiban harcoltak Szíriában, Irakban, illetve Líbiában.