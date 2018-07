Merkel: a transzatlanti viszony kulcsfontosságú Németország számára

Az Egyesült Államokhoz fűződő transzatlanti kapcsolat kulcsfontosságú Németország számára - hangoztatta Angela Merkel német kancellár pénteki berlini sajtótájékoztatóján.



"A rend, melyet megszoktunk, nagy nyomás alá került" - mondta a kancellár a német-amerikai viszonyról.



Az acél- és alumíniumtermékekre már kivetett, valamint az európai autókra kilátásba helyezett amerikai vámokról Merkel azt mondta: az intézkedések sok ember jólétét veszélyeztetik szerte a világban. Említést tett arról is, hogy a BMW német autógyártó vállalat legnagyobb gyára nem Európában, hanem a dél-karolinai Spartanburgben található, az Egyesült Államokban.



"Nevezzük nevén a dolgokat: mi nem akarjuk ezeket a vámokat" - szögezte le a kancellár. Angela Merkel azt is világossá tette, hogy szerinte a gépjárművekre kivetett vámok sértenék a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait, és az Európai Unió kész válaszul hasonló intézkedéseket hozni, de szerinte ez lenne "a rosszabbik megoldás".



Merkel egyúttal megerősítette: kitart tavalyi megállapítása mellett, hogy Európa nem hagyatkozhat arra, hogy az Egyesült Államok rendet teremt a világban, és a környező térségekben a saját kezébe kell vennie a dolgok irányítását. A kancellár aláhúzta: továbbra is abban hisz, hogy a multilaterális diplomácia az, amely olyan eredményeket tud produkálni, melyekkel a végén mindenki elégedett.



A konzervatív német kancellár Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő csúcstalálkozójára is kitért. Jó lenne, ha az lenne a normális, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozik egymással - foglalt állást ezzel kapcsolatban Merkel.



Kiemelte: minden ilyen találkozónak örül, mert ez mindenkinek hasznára válhat. Nem szabad természetesnek lennie, hogy 2005 óta nem járt orosz elnök a washingtoni Fehér Házban - húzta alá.



Angela Merkel a kormányzó konzervatív uniópártok között az elmúlt hetekben kirobbant migrációs vitáról is említést tett, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a megosztottságot a társadalomban is csak párbeszéddel lehet áthidalni. Világossá tette, hogy az ő kötelessége és felelőssége az, hogy a kormány működőképes legyen, és sikerült módot találni a vita rendezésére. Mint mondta: ebből következik, hogy a jövőben is együtt tud dolgozni Horst Seehofer szövetségi belügyminiszterrel, aki Merkel pártjának bajorországi testvérpártját, a Keresztényszociális Uniót vezeti, és aki pár hete egyoldalú intézkedésekkel és lemondással fenyegetőzött, ha nem lehet visszafordítani a határról azokat a menedékkérőket, akik már más uniós országban is adtak be menedékkérelmet. Merkel megjegyezte, hogy a vita miatt sokak bizalma megingott a kormányban, és dolgozni fog azon, hogy visszaszerezze. Világossá tette azt is, hogy nem áll szándékában lemondani, kitölti hivatali idejét.



A migrációs vita lezárásának része volt az is, hogy a kormány az év végéig javaslatot készít az EU-n kívülről érkező képzett munkaerő bevándorlásának egységes törvényi szabályozására. Merkel sajtótájékoztatóján azt mondta: ez Németországnak is érdeke. Mint mondta: ennek nagy jelentőséget tulajdonít, mert egyrészt az illegális bevándorlás ellen is alkalmazható lesz, másrészt enyhítheti a munkaerőhiányt azokon a területeken, amelyeken jelenleg nincs elegendő munkavállaló.



Angela Merkel hivatalba lépése óta 23. alkalommal tartott ilyen sajtótájékoztatót, melyen most több mint egy órán át válaszolt a berlini tudósítók kérdéseire.