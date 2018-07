Négy éve tűnt el a maláj gép, de máig nem találnak választ a rejtélyre

Nem tudják megállapítani a világ egyik legtalányosabb légügyi rejtélyének okait - közölték malajziai szakemberek abban a hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésben, amely a több mint négy éve eltűnt MH370-es légi járat ügyében folytatott vizsgálat eredményeit foglalja össze.



Kok Soo Chon, a vizsgálat vezetője újságíróknak kijelentette, képtelenek meghatározni az MH-370-es eltűnésének okát. Arra a kérdésre, hogy vajon valaha is választ találnak-e a rejtélyre, azt válaszolta, erre csak akkor lehet bizonyító erejű feleletet adni, ha rálelnek a gép roncsaira.



A gép Kuala Lumpurból tartott Pekingbe 239 emberrel a fedélzetén, amikor 2014. március 8-án, egy órával a felszállás után eltűnt. Azóta keresték intenzív kutatásokkal a gép nyomát Ausztráliától nyugatra az Indiai-óceánban, 26 ország közreműködésével, de nem sok eredménnyel.

Később megbízták az Ocean Infinity amerikai vállalatot, amely a maláj kormánnyal kötött megállapodás alapján csak akkor kapta volna meg a 70 millió amerikai dollárban (csaknem 19,5 milliárd forintban) megállapított jutalmat, ha eredményt tud felmutatni.

Az eredeti terv szerint 25 ezer négyzetkilométer átvizsgálását vállalták, de hiába hosszabbították meg a határidőt két alkalommal is, a csapat semmit sem talált. A cég által átvizsgált terület egyébként majdnem teljes egészében megegyezett a korábban ausztrál irányítás alatt zajló hanglokátoros vizsgálat területével, ahol 2017 januárjában függesztették fel a kutatást.



Számos elmélet látott napvilágot arra, hogy megmagyarázzák a gép eltűnését. Voltak olyanok, amely szerint a gép kapitánya követett el így öngyilkosságot, gyilkosságot, illetve, hogy a fedélzeten oxigénhiány lépett fel, aminek következtében az utasok és a személyzet elvesztették eszméletüket, továbbá az is felmerült, hogy távirányítású géprablásra tettek kísérletet.