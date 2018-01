Ollóval támad az őreire egy dzsihadista egy francia börtönbe

A Dzserba szigetén 2002-ben egy zsinagóga ellen elkövetett, 21 áldozatot követelő öngyilkos merényletben való bűnrészességért elítélt férfi négy börtönőrt sebesített meg a Lens városához közeli Vendin-le-Vieil-i fogházban - közölték francia igazságügyi források.



A párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege hivatali személy elleni terrorizmussal kapcsolatos emberölési kísérlet gyanújával indított vizsgálatot. A francia büntetés-végrehajtás szakszervezeti forrásai szerint a német állampolgárságú Christian Ganczarski, aki az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik volt vezetője, a támadással akarta megakadályozni, hogy Franciaország kiadja az Egyesült Államoknak.



Az 52 éves lengyel származású német állampolgárt 2009 februárban ítélték 18 év szabadságvesztésre a dzserbai merénylet előkészítésében való részvétele miatt, s a következő hetekben szabadulhatott volna.



A szakszervezeti források szerint az elítéltet szeptember végén tájékoztatták arról, hogy ki fogják adni az Egyesült Államoknak, ahol a 2001. szeptember 11-i iszlamista merényletek előkészítésével vádolják.



"Szerintük azért követte el ezeket a támadásokat, hogy Franciaországban maradhasson börtönben" - mondta Yoan Kara, az FO szakszervezet vezetője. Christian Ganczarski csütörtökön délután 4 órakor támadt egy ollóval és egy borotvával három őrre és egy tisztre, amikor azok kinyitották a celláját.



Az őrök könnyebb sérüléseket szenvedtek. A büntetés-végrehajtási igazgatóság tájékoztatása szerint hárman felszíni sérüléseket szenvedtek, egy ember pedig a fejbőrén sérült meg, őt kórházban ápolják.



A szakszervezeti források szerint a dzsihadista Allah Akbart kiáltott minden egyes szúrásnál. Christian Ganczarskiról a perében olyan felvételeket mutattak be, amelyeken 2000-ben Oszama bin Ladennel, az al-Kaida alapítójával és az egyiptomi Mohamed Attával, a 2001-es merényletek egyik öngyilkos pilótájával látható. A gyanú szerint a német férfi volt a terrorszervezet kommunikációs hálózatának informatikai vezetője. Afganisztánban kapott kiképzést, ahol robbanószerkezetek előállítását is megtanulta.



Azzal is vádolják, hogy ő rendelt meg egy Réunion szigetén tervezett merényletet. Christian Ganczarski a perében beismerte, hogy többször is járt Afganisztánban, ahol találkozott Oszama bin Ladennel, de tagadta, hogy részt vett merényletek előkészítésében.